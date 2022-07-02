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Gündem Bakan Kasapoğlu'ndan tepki: Ne istiyorlar?
Gündem

Bakan Kasapoğlu'ndan tepki: Ne istiyorlar?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İsimler değişse de CHP’nin engel olma siyaseti değişmiyor. Bir belediye, milli başarılara ev sahibi olacak bir spor kompleksinden ne ister? Kimse meraklanmasın. Sporun başkenti İstanbul'umuzda ülkemizin gururu sporcular yetiştirmeye, önümüze konan engelleri aşmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 22:05:00 -
Bakan Kasapoğlu'ndan tepki: Ne istiyorlar?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İsimler değişse de CHP’nin engel olma siyaseti değişmiyor." ifadelerini kullandı.

Bakanı Kasapoğlu, Zeytinburnu'nda bulunan Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatını durdurmaya çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, "İsimler değişse de CHP’nin engel olma siyaseti değişmiyor. Bir belediye, milli başarılara ev sahibi olacak bir spor kompleksinden ne ister? Kimse meraklanmasın. Sporun başkenti İstanbul'umuzda ülkemizin gururu sporcular yetiştirmeye, önümüze konan engelleri aşmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Mehmet

Sayın bakan bunumu dert ediyor? Gitsin kendisini destekleyen ve hizmet bekleyen Konya ve ilçelerine bu tesisleri kurşun inşaa etsin . Konya'da adamda , yer de, kapasitede var. Her şey müsait....

azariah

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