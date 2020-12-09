  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Karaismailoğlu, PSG-Başakşehir maçındaki ırkçı söylemlere tepki gösterdi
Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu, PSG-Başakşehir maçındaki ırkçı söylemlere tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 01:24:16 -
Bakan Karaismailoğlu, PSG-Başakşehir maçındaki ırkçı söylemlere tepki gösterdi

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Irkçı söylemlerin hiçbirini kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Paris Saint Germain (PSG) maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi.

Bakan, "Spor müsabakaları insanlığı birleştirici bir özelliğe sahiptir. Duygusu da motivasyonu da farklılıklardan değil bu birlikten gelir. Irkçı ifadeleri hayatın hiçbir alanında kabul etmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polisler valiye yakalandı! Ceza yazıldı
Korona Virüs

Polisler valiye yakalandı! Ceza yazıldı

Rize'de denetime çıkan Vali Kemal Çeber, bir kefeteryada maske ve mesafe kuralına uymayan 3 polis memuruna ceza verilmesini istedi. Vali Çeb..
Anthony Fauci: ABD'yi zor günler bekliyor
Korona Virüs

Anthony Fauci: ABD'yi zor günler bekliyor

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Ocak ayının ortalarında ABD'de koronavirüs vaka sayılarının z..
Beklenen fotoğrafı paylaştı! Azerbaycan'da SİHA'lar yola çıktı
Dünya

Beklenen fotoğrafı paylaştı! Azerbaycan'da SİHA'lar yola çıktı

Kardeş ülke Azerbaycan, Dağlık Karabağ zaferini perşembe günü kutlayacak. Kutlamalarda Bayraktar TB2 SİHA'lar sergilenecek.
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay