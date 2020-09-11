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Ekonomi Bakan Karaismailoğlu: "Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı inşallah 18 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız."
Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: "Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı inşallah 18 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız."

Yeniakit Publisher
2020-09-11 11:20:24 -
Bakan Karaismailoğlu: "Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı inşallah 18 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız."
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