Bakan Kacır: Dev bir etkinliğe imza atacağız Dünya uzayı Türkiye'den izleyecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdiğimiz Milli Uzay Programı ile Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki yükselişini dünyaya duyuracak dev bir etkinliğe imza atacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyanın en prestijli uzay organizasyonu olan Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC) 5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenleneceğini belirtti. Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki yükselişini dünyaya duyuracak dev bir etkinliğe imza atacaklarını ifade eden Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bilim insanları, öğrenciler, girişimciler, uzay şirketleri ve çok sayıda ülkenin uzay ajansını bir araya getirecek dev organizasyon için hazırlıkların hız kesmeden sürdüğünü ifade etti.

Kongreye yönelik çalışmalar kapsamında Kongre Yönlendirme Komite Toplantısı'nın, paydaş kurum temsilcilerinin katılımıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleştirildiğini aktaran Kacır, Türkiye'nin uzay alanındaki iddiasının bu etkinlikle bir kez daha küresel ölçekte ortaya konulacağını vurguladı.

Düzenlenecek olan Uluslararası Uzay Kongresi'nde bilim insanları ve öğrencilerle birlikte büyük bir başarıya imza atacaklarının altını çizen Kacır, "Dünyanın en büyük uzay etkinliği olan Uluslararası Uzay Kongresi'ne, 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacağız. Bilim insanları, öğrenciler, girişimciler, uzay şirketleri ve çok sayıda ülkenin uzay ajanslarının buluşma adresi olacak bu dev organizasyon için hazırlık çalışmalarına hızla devam ediyoruz.

Kongre Yönlendirme Komite Toplantısını paydaş kurum temsilcilerimizin katılımı ile Bakanlığımızda gerçekleştirdik., Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdiğimiz Milli Uzay Programı ile Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki yükselişini dünyaya duyuracak dev bir etkinliğe imza atacağız" ifadelerine yer verdi.