  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Başlıyoruz
Gündem

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Başlıyoruz

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Başlıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yakın zamanda toplanacağını belirterek, "Tüm taraflara; işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi yazımızı göndereceğiz yakın zamanda. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin yakın zamanda başlayacağını belirterek, "Biliyorsunuz asgari ücreti hükümet olarak biz değil, Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz belirliyor. Komisyon yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz. Komisyona ilişkin tüm taraflara; işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi yazımızı göndereceğiz yakın zamanda. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Saffet

Asgari üçret mi yoksa ölümle kalım yogun bakım entübe üçretimi diye düşünüyorum

İbrahim

Asgari ücret memur maaşı kadar olmalı en zor şartlarda çalışan, üreten onlar. Adalet, vijdan bunu gerektirir. Yoksa bu memlekette huzur olmaz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23