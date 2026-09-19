Bakan Gürlek'ten 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Silah bırakması temel şartımızdır!

Adalet Bakanı Gürlek, "Terör örgütünün bütün unsurlarıyla birlikte silah bırakması ve örgütsel varlığına son vermesi bizim temel şartımızdır" açıklamasını yaptı.

Bakan Gürlek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Adana'da düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Buluşmasına katıldı.

Burada konuşan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın STK temsilcilerine selamlarını iletti.

STK'ların toplumun en önemli hayat damarlarından biri olduğunu belirten Gürlek, STK'ların milletin talep ve beklentilerini sahadan yönetime taşıdığını, sosyal dayanışmayı güçlendirdiğini ve ülkenin gelişmesine katkı sunduğunu söyledi.

Gürlek, STK temsilcilerinin görüş, tespit ve çalışmalarına büyük önem verdiklerini bildirerek, "Sizlerin görüşleri, tespitleri, ortaya koyduğunuz çalışmalar bizim için son derece önemlidir. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz. Eğitimden ulaşıma, dış politikadan ticarete, ekonomiden teknolojiye her alanda gerçekleştirdiğimiz adımlarla büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz. Artık kendisine güvenen, sözüne itibar edilen, bölgesinde ve dünyada ağırlığı bulunan, başta savunma sanayi olmak üzere pek çok alana öncülük eden bir Türkiye gerçeğine hep birlikte şahit oluyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin elde ettiği kazanımları daha ileriye taşımanın yolunun birlik ve beraberliği güçlendirmekten geçtiğini vurgulayan Gürlek, şöyle devam etti:

"Milletimizin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirecek Terörsüz Türkiye hedefi, hepimizin hedefidir. Yerli ve milli bir iradenin ürünü olan Terörsüz Türkiye hedefinde artık önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Devlet aklı ve siyasi iradeyle yürüttüğümüz bu süreçte yol haritamız nettir, irademiz güçlüdür. Terör örgütünün bütün unsurlarıyla birlikte silah bırakması ve örgütsel varlığına son vermesi bizim temel şartımızdır."

“HİÇ KİMSE DOKUNULMAZ DEĞİLDİR”

Bakan Gürlek, STK temsilcilerinin de toplumsal birlik ve kardeşliği güçlendirecek sürece sahip çıkmalarının önemli olduğunu dile getirdi.

Sivil toplum kuruluşlarına özellikle aile ve gençlik alanında önemli görevler düştüğünün altını çizen Gürlek, ailelerin, gençlerin ve çocukların karşı karşıya kaldığı tehditlere karşı devlet ile sivil toplumun birlikte hareket etmesi ve bağımlılıktan şiddete, suç örgütlerinden dijital tehditlere kadar gençleri hedef alan her türlü tehlikeye karşı devlet ve sivil toplum kuruluşları olarak mücadele edilmesi gerektiğini anlattı.

Gürlek, Adalet Bakanlığı olarak STK’larla sürekli iletişim halinde olduklarını, sahada karşılaşılan sorunlara ilişkin tespit ve çözüm önerilerini önemsediklerini belirtti.

Adalet Bakanlığı olarak "Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı" kılma hedefiyle çalıştıklarına dikkati çeken Gürlek, hukuk sisteminde yapılan iyileştirmelerle vatandaşların ve yatırımcıların uzun yargılama süreçlerinde zaman kaybetmelerinin önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi.

Gürlek, yargı süreçlerinin makul sürede tamamlanması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve kararların etkin biçimde uygulanmasının temel öncelikleri arasında bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ve yatırımcılarımızın enerjilerini uzun yargılama süreçlerinde tüketmemeleri için gerekli bütün adımları atıyoruz. Daha hızlı ve adil yargılamalar için fiziki kapasitemizde, insan kaynaklarımızda ve teknolojik altyapımızda eksiklikleri birer birer ortadan kaldırıyoruz. Yargı süreçlerinin makul sürede tamamlanmasını, adalete erişimin kolaylaştırılmasını ve verilen kararların etkin bir biçimde uygulanmasını bizim temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Çünkü bir ülkenin kalkınma yolundaki en sağlam zemini güven veren, öngörülebilir, etkin, vatandaşların beklentilerine cevap verebilen bir hukuk sistemidir."

Hukukun toplumun bütün kesimlerinin güvenle dayanabileceği temel güvence olduğunu vurgulayan Gürlek, hukuk dışı yapı ve faaliyetlere müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Gürlek, "Kim olurlarsa olsunlar, hangi makamın, ünvanın veya gücün arkasında saklanırlarsa saklansınlar adaletten kaçamayacaklardır. İşledikleri suçların bedelini hukuk önünde, kanunlarımızın öngördüğü şekilde mutlaka ödeyeceklerdir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hiç kimse dokunulmaz değildir. Hukuk ve kanunlar karşısında hiç kimse imtiyazlı değildir. Kimliğine, makamına, unvanına ve gücüne bakılmaksızın herkes hukuk önünde eşittir. Toplumumuzun huzuru ve güvenliği için, sizlerin işlerini ve çalışmalarını güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürebilmeniz için devletimizin bütün kurumları ve hukuk mekanizmaları gece gündüz görevinin başındadır." ifadelerini kullandı.

“SOKAK ÇETELERİNE DEVLETİN DEMİR YUMRUĞUNU VURACAĞIZ”

Akın Gürlek, konuşmasının ardından STK ve iş dünyası temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

İş davalarının uzun sürmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gürlek, bu alanda önemli adımlar atıldığını, konkordato süreçlerinin kötüye kullanılmasının önüne geçilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Gürlek, bir iş insanının ticari uyuşmazlıklarda tahkimin daha etkin kullanılması yönündeki önerisine ilişkin, ticari uyuşmazlıklar ve yabancılık unsuru taşıyan davalarda tahkimin kullanımını artırmaya yönelik düzenlemeler üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Yargı süreçlerinin hızlandırılması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve kararların etkin şekilde uygulanmasının temel öncelikleri arasında bulunduğunu aktaran Gürlek, güven veren ve öngörülebilir bir hukuk sisteminin ekonomik kalkınmanın da temel unsurlarından olduğunu söyledi.

Gürlek, Adana'da organize suç örgütleri ve sokak çeteleriyle mücadeleye ilişkin bir soru üzerine, kentte huzur ve güvenliğin korunmasının öncelikleri olduğunu belirterek, "İsmi ne olursa olsun sokak çetelerine devletin demir yumruğunu vuracağız. Bu konuda irademiz nettir." şeklinde konuştu.

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