Avustralya’nın gizli hazinesi artık Türk topraklarına emanet: Üç ilde üretim üssü kuruldu

Dünyaca ünlü tescilli Pink Lady elması için Türkiye, Isparta, Niğde ve Karaman'da kurulan modern üretim üsleriyle küresel bir tedarik merkezine dönüştü. Avustralya Elma ve Armut Üreticileri Birliği'ne ait olan bu özel "kulüp çeşidi" elma, Türkiye'nin mükemmel iklim koşulları sayesinde en yüksek kalite standartlarında üretilerek dünya pazarlarına ihraç ediliyor. Sıkı lisans kuralları ve uluslararası denetimlerle yürütülen bu devasa üretim zinciri, Türk tarımının uluslararası alandaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.