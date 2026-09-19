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Avustralya’nın gizli hazinesi artık Türk topraklarına emanet: Üç ilde üretim üssü kuruldu

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Avustralya’nın gizli hazinesi artık Türk topraklarına emanet: Üç ilde üretim üssü kuruldu

Dünyaca ünlü tescilli Pink Lady elması için Türkiye, Isparta, Niğde ve Karaman'da kurulan modern üretim üsleriyle küresel bir tedarik merkezine dönüştü. Avustralya Elma ve Armut Üreticileri Birliği'ne ait olan bu özel "kulüp çeşidi" elma, Türkiye'nin mükemmel iklim koşulları sayesinde en yüksek kalite standartlarında üretilerek dünya pazarlarına ihraç ediliyor. Sıkı lisans kuralları ve uluslararası denetimlerle yürütülen bu devasa üretim zinciri, Türk tarımının uluslararası alandaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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Foto - Avustralya’nın gizli hazinesi artık Türk topraklarına emanet: Üç ilde üretim üssü kuruldu

Dünya genelinde tescilli ticari markası ve sıkı kalite standartlarıyla tanınan Avustralya menşeili Pink Lady elması, Türkiye iklimini sevdi. Orijinal adı Cripps Pink olan ve küresel hakları Avustralya Elma ve Armut Üreticileri Birliği’ne (APAL) ait olan premium elma çeşidi için Türkiye, bölgenin en büyük üretim ve tedarik merkezlerinden biri haline geldi.

#2
Foto - Avustralya’nın gizli hazinesi artık Türk topraklarına emanet: Üç ilde üretim üssü kuruldu

Türkiye’nin elma ambarı olarak bilinen Isparta, Niğde ve Karaman, Avustralya’nın tescilli meyvesi için stratejik birer üretim üssüne dönüştü. Bölgedeki gece ve gündüz sıcaklık farkları, elmanın kendine has canlı pembe rengini ve dengeli şeker-asit oranını kazanmasında mükemmel iklim koşulları sağladı. Kurulan modern kapama meyve bahçeleri sayesinde rekolte her geçen yıl artıyor.

#3
Foto - Avustralya’nın gizli hazinesi artık Türk topraklarına emanet: Üç ilde üretim üssü kuruldu

Pink Lady, dünyada "kulüp çeşidi" (club variety) olarak adlandırılan özel bir statüde yer alıyor. Bu durum, elmanın standart çiftçilik yöntemleriyle rastgele yetiştirilip satılmasını engelliyor. Türkiye'deki üreticiler, uluslararası kalite standartlarını karşılamak ve lisanslı üretim yapmak kaydıyla sürece dahil olabiliyor. Sertlik, şeker oranı ve renk kriterlerini tutturamayan ürünler Pink Lady markasıyla pazara sunulamıyor.

#4
Foto - Avustralya’nın gizli hazinesi artık Türk topraklarına emanet: Üç ilde üretim üssü kuruldu

Isparta, Niğde ve Karaman'daki dev tesislerde toplanıp paketlenen lisanslı elmalar, başta Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri olmak üzere geniş bir coğrafyaya ihraç ediliyor. Türkiye, sahip olduğu lojistik avantaj ve yüksek meyve kalitesi sayesinde küresel Pink Lady tedarik zincirinde kritik bir role sahip.

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Foto - Avustralya’nın gizli hazinesi artık Türk topraklarına emanet: Üç ilde üretim üssü kuruldu

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