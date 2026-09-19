Geçmeyen öksürük yüzünden acı son!

Geçmeyen öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle başlayan süreç, 3 yaşındaki Penny Dunn’ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Başlangıçta soğuk algınlığı sanılan belirtilerin altında ciddi bir hastalık olduğu ortaya çıkarken, küçük kıza teşhis konulduğunda hastalık çok ilerlemişti.

Penny’nin yaşadıkları, çocuklarda uzun süren öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi. Küçük kızın hikâyesi, ebeveynlerin dikkat etmesi gereken belirtilere ilişkin endişeleri de artırdı.

İngiltere’de yaşayan 27 yaşındaki Courtney Dunn, kızı Penny’i neşeli, cıvıl cıvıl ve son derece sağlıklı bir çocuk olarak tanımlıyor. Doğumundan itibaren neredeyse hiç hasta olmayan ve sadece bir kez hafif bir soğuk algınlığı geçiren 3 yaşındaki Penny, yılbaşı döneminde aniden öksürmeye başladı. Aile bunun mevsimsel bir çocukluk mikrobundan kaynaklandığını düşündü. Ancak yeni yıla girildiğinde öksürük bir türlü kesilmedi; aksine zamanla minik kızın kusmasına neden olacak kadar şiddetlendi.

Genç anne, durumun ciddileşmesi üzerine kızını bir pratisyen hekime götürdü. Doktor, küçük kıza astım spreyi reçete ederek eve gönderdi. Ancak uygulanan tedavi hiçbir işe yaramadı. İlkbahar ayları geldiğinde aile muayenehanenin yolunu tekrar tuttu.

Anne Courtney Dunn, muayenehaneye giden merdivenleri çıktıklarında Penny'nin en az beş dakika boyunca nefessiz kaldığını ve bunu gören doktorun da bir şeylerin ters gittiğini kabul ettiğini aktardı. Birkaç hafta öncesine kadar koşup oynayan mutlu çocuk, bir anda aşırı halsizleşti ve yemek yemeyi reddetmeye başladı.

SPOR ETKİNLİĞİNDE NÖBET GEÇİRDİ

Süreç hızla kötüleşirken haziran ayının sonunda kreşin spor etkinliğine katılan Penny, birdenbire nöbet geçirerek yere yığıldı. Acilen yerel bir hastanenin acil servisine kaldırılan küçük kızın kalbinin anormal bir ritimle çarptığı ve vücuda yeterince kan pompalamadığı tespit edildi. İlaç tedavileri yanıt vermeyince Penny, daha donanımlı hastaneye sevk edildi ve burada ileri yaşam destek ünitesine bağlandı.

Yapılan ayrıntılı tetkikler sonucunda Penny’ye genişlemiş kardiyomiyopati (DCM) teşhisi konuldu. Kalp kasının tehlikeli derecede büyümesiyle beliren ve organın kan pompalama yeteneğini ciddi şekilde düşüren bu rahatsızlık, hayati organların oksijensiz kalmasına yol açıyordu.

Doktorlar, kalbin atış mekanizmasını onarmak amacıyla riskli bir ameliyat gerçekleştirdi. Ameliyat sonrası Penny'nin kalp atışlarının stabilize olması aileye büyük bir umut verdi. Anne Courtney, "Çok heyecanlıydık, küçük kızımızın nihayet iyileşip eve döneceğini sandım" sözleriyle o anki sevincini dile getirdi.

UMUTLAR YERİNİ BÜYÜK BİR ACIYA BIRAKTI

Ancak bu umutlu bekleyiş çok kısa sürdü. Cerrahi müdahalenin ertesi günü anne, Penny’nin karnında olağan dışı bir sertlik fark etti ve hasta başı monitörlerindeki beyin dalgalarının farklılaştığını gördü.

Çekilen bilgisayarlı tomografi taramaları, kalbin yetersiz çalışması nedeniyle beynin ve bağırsakların uzun süre oksijensiz kaldığını ve geri dönülmez hasarlar aldığını ortaya koydu. Kalbin ameliyatla düzeltilebildiğini fakat beynin düzeltilemeyeceğini anladığı an korkudan kalbinin durduğunu söyleyen anne, durumun çaresizliğini derinden hissetti.

Hastalıkla mücadelede kalp nakli bir seçenek olsa da Penny’nin durumunun karmaşıklığı ve vücudunda oluşan ağır tahribat nedeniyle nakil adaylığı uygun görülmedi. Doktorlar nakil yapılsa dahi yaşama ihtimalinin düşük olduğunu belirtti

Yaşam destek ünitesinin minik kızı yalnızca sayılı günler boyunca hayatta tutabileceği gerçeğiyle yüzleşen aile, kahredici bir karar almak zorunda kaldı. Penny’nin makinesiz bir yaşam sürdüremeyeceğini ve hayatta kalsa bile hiçbir yaşam kalitesinin olmayacağını kabul eden ebeveynler, 6 Temmuz’da yaşam destek ünitesinin kapatılmasına onay verdi.