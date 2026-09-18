  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Kurum: Evini ve iş yerini TOKİ'den alanlar için bir müjdemiz var. Yüzde 25 indirim yapacağız Rusya sandık başında! 111 milyon seçmen Duma için oy kullanıyor Emekli Albay Hasan Atilla Uğur ile Babalacı oğlu Oğuzhan Uğur her skandalda başroldeler! 'Uğur'suzlar Muhalifler üzülecek: ABD'li bankadan yeni Türkiye raporu Kentten mahalleye düştü! İBB davasında “sürüden ayrılanı kurt kapar” tehdidi! İtirafçı isim mahkemede anlattı Kozinoğlu’nu Pana’cılar mı öldürdü? FETÖ’nün Kozinoğlu husumetinin arkasında ne vardı? MİT'ten uluslararası dolandırıcılara büyük operasyon! 174 kişi gözaltında, 1.5 milyar TL'lik mal varlığına el kondu Rumlar silahlanırken KKTC'nin uğraşması gereken konu bu mu?! Meclis oybirliğiyle kabul etti ama Tufan Erhürman veto etti... 25 bin asker için flaş karar! ABD geri vitese takıyor
Ekonomi Destici’den borsa manipülasyonu açıklaması: Vatandaş bu süreçten zarar görmemelidir
Ekonomi

Destici’den borsa manipülasyonu açıklaması: Vatandaş bu süreçten zarar görmemelidir

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Destici’den borsa manipülasyonu açıklaması: Vatandaş bu süreçten zarar görmemelidir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Borsa İstanbul'da yaşanan manipülasyonların vatandaşların tasarruflarını doğrudan etkilediğine dikkat çekerek, "Piyasaları oyuncağa çevirenlere gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır" dedi. Destici, vatandaşların bu süreçten zarar görmeden çıkmasının sağlanması gerektiğini de söyledi.

BBP Genel Başkanı Destici, Borsa İstanbul'da yaşanan sert dalgalanmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Küçük yatırımcının korunması gerektiğini vurgulayan Destici; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklamalarını ve uygulanacak tedbirleri desteklediklerini belirtti. Borsa İstanbul'da yaşanan dalgalanmanın vatandaşların tasarruflarını doğrudan etkilediğine dikkat çeken Destici, şunları kaydetti:

"Borsa İstanbul'da yaşanan sert dalgalanma yalnızca rakamlardan ibaret değildir. Döviz yerine Türk lirasında yatırım yapmayı tercih eden vatandaşlarımızın birikimleri de burada etkilenmektedir. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartlarda vatandaşlarımızın tasarruflarını dövizde veya yurt dışında tutmak yerine Türk lirası cinsinden değerlendirerek sermaye piyasalarımıza yönelmesi, ülkemizin finansal istikrarı açısından kıymetlidir."

MİLLETİN BİRİKİMİ HEDEF ALINAMAZ

Piyasalara duyulan güveni zedeleyecek girişimlerin hem yatırımcıya hem de ülke ekonomisine zarar verdiğini ifade eden Destici, şöyle devam etti:

"Lakin bu güvenin zedelenmesine yol açacak her türlü manipülasyon ve spekülatif işlem, yalnızca yatırımcıya değil, ekonomimize de zarar verir. Hele ki küçük yatırımcının birikiminin hedef alınması asla kabul edilemez."
SPK'nın manipülatif işlemler karşısında kararlılıkla hareket etmesi gerektiğini belirten Destici, "SPK; piyasayı manipüle eden, yapay fiyat ve işlem hareketleri oluşturan, yatırımcıların güvenini istismar eden kişi ve yapılar hakkında gereken inceleme ve denetimleri kararlılıkla yapmalı; hukuka aykırılık tespit edilmesi hâlinde gerekli müeyyideleri gecikmeksizin uygulamalıdır" ifadelerine yer verdi.

PİYASALARI OYUNCAĞA ÇEVİRENLERE GÖZ AÇITIRILMASIN

Destici, SPK ve TCMB tarafından yapılan açıklamalara destek verdiklerini vurgulayarak, "Bu minvalde, SPK'nın ve TCMB'nin yaptığı açıklamaları ve uygulanacak esasları desteklediğimizi ifade ediyoruz. Kim ki milletimizi rakamlarla kandırır ve şahsi kazançları uğruna devletimizin ve milletimizin sermayesine göz diker; devletimizin ilgili kurumları bunlar hakkında en ağır tedbirleri almalı, vatandaşlarımızın bu süreçten zarar görmeden çıkmasını sağlamalıdır" dedi.
Mustafa Destici, "Defaatle tekrar ediyoruz, devletimiz böylesine sıkı bir para politikası uygularken finansal piyasaları kendi oyuncakları hâline getirerek milletimize ağır darbeler vurmaya çalışanlarla ilgili gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır" diye konuştu.

Finansal İstikrar Komitesi'nden Borsa İstanbul açıklaması: Risk yok
Finansal İstikrar Komitesi'nden Borsa İstanbul açıklaması: Risk yok

Ekonomi

Finansal İstikrar Komitesi'nden Borsa İstanbul açıklaması: Risk yok

Bakan Şimşek'ten fon ve borsa açıklaması: Genele yayılmış risk yok
Bakan Şimşek'ten fon ve borsa açıklaması: Genele yayılmış risk yok

Ekonomi

Bakan Şimşek'ten fon ve borsa açıklaması: Genele yayılmış risk yok

Borsa manipülasyonunda 246 hesaba erişim engeli
Borsa manipülasyonunda 246 hesaba erişim engeli

Ekonomi

Borsa manipülasyonunda 246 hesaba erişim engeli

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hhhh

Hacının parası var heralde. Vatandaşı unutmuştu şimdi sermayeye vatandaş diyor. Emekli maaşı 23 bin insanlar eve et değil ekmek götüremiyor. Kira 40 bin olmuş enkötüsü hacı sen ne diyon
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23