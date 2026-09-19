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Dünyaca ünlü burger zincirinde deprem: 60 restoran birden kapandı, iflas bayrağı çekildi

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Dünyaca ünlü burger zincirinde deprem: 60 restoran birden kapandı, iflas bayrağı çekildi

ABD'nin dev fast food zincirlerinden Wendy’s'in en büyük franchise işletmecisi olan Meritage Hospitality Group, artan borçları nedeniyle Chapter 11 kapsamında iflas korumasına başvurdu. Başvuru öncesinde 60 restoranını kapatmak zorunda kalan şirketin yaşadığı bu mali kriz, sektörde deprem etkisi yarattı. Wendy’s yönetimi düşük performans gösteren yüzlerce şubesini daha kapatmaya hazırlanırken, dev zincirin geleceği uluslararası ekonomi çevrelerinde endişeyle takip ediliyor.

#1
Foto - Dünyaca ünlü burger zincirinde deprem: 60 restoran birden kapandı, iflas bayrağı çekildi

ABD'de fast-food sektöründeki mali sıkıntılara bir yenisi eklendi. Wendy’s'in en büyük franchise işletmecilerinden Meritage Hospitality Group, borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla Chapter 11 kapsamında iflas korumasına başvurdu. Şirketin başvurudan önce yaklaşık 60 Wendy’s restoranını kapattığı ortaya çıktı.

#2
Foto - Dünyaca ünlü burger zincirinde deprem: 60 restoran birden kapandı, iflas bayrağı çekildi

Meritage Hospitality Group ve 14 iştiraki, 17 Eylül 2026'da Michigan Batı Bölgesi ABD İflas Mahkemesi'ne Chapter 11 kapsamında başvuru yaptı. Mahkeme dosyasında şirketin varlıkları ile borçlarının 10 milyon ila 50 milyon dolar aralığında olduğu bildirildi.

#3
Foto - Dünyaca ünlü burger zincirinde deprem: 60 restoran birden kapandı, iflas bayrağı çekildi

Meritage Hospitality, ABD'nin 15 eyaletinde 350'den fazla Wendy’s restoranının işletmesini yürütüyor. Michigan merkezli şirketin faaliyetleri Wendy’s ile de sınırlı değil. Meritage, Michigan'da altı Morning Belle brunch kafesinin yanı sıra Bojangles markası altında da restoranlar işletiyor. Şirketin 2024 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 12 bin çalışanı bulunuyordu.

#4
Foto - Dünyaca ünlü burger zincirinde deprem: 60 restoran birden kapandı, iflas bayrağı çekildi

Meritage'in mali sorunları iflas başvurusundan önce şirketi kapsamlı bir yeniden yapılanmaya yöneltti. Mayıs 2026 tarihli şirket raporuna göre, yeniden yapılanma sürecinde yaklaşık 60 Wendy’s restoranı kapatıldı. Operasyonel giderlerde ise 7,3 milyon dolarlık kesintiye gidildi. Şirket, bu adımlara rağmen borçlarını yeniden yapılandırmak için Chapter 11 sürecine başvurdu. ABD'deki Chapter 11 uygulaması, şirketlerin faaliyetlerine devam ederken borçlarını mahkeme gözetiminde yeniden yapılandırmasına olanak sağlıyor.

#5
Foto - Dünyaca ünlü burger zincirinde deprem: 60 restoran birden kapandı, iflas bayrağı çekildi

Meritage'in finansal sorunlarının 2025 yılında belirginleştiği görüldü. Şirket, 29 Eylül 2025'te kredi sağlayıcısı City National Bank'tan temerrüt bildirimi aldı. Meritage'in bankaya 150 milyon dolar borcu bulunduğu belirtilirken şirket temerrüt iddiasına itiraz etti. Banka, Meritage'in gerekli likidite koşullarını sağlayamadığını, bazı yükümlülüklerini zamanında yerine getiremediğini ve Georgia'daki bir restoranını kapattığını ileri sürdü. Meritage daha sonra kredi borcuna ilişkin bir "forbearance" anlaşmasına vararak kreditörün belirli bir süre yasal takip başlatmamasını sağlayan düzenlemeye gitti.

#6
Foto - Dünyaca ünlü burger zincirinde deprem: 60 restoran birden kapandı, iflas bayrağı çekildi

Meritage'in iflas başvurusu, Wendy’s'in ABD'deki restoran ağında kapsamlı bir dönüşüm yürüttüğü döneme denk geldi. Şirket, 2025 yılında başlattığı "Project Fresh" programı kapsamında düşük performans gösteren restoranları sistemden çıkarmaya başladı. Program kapsamında 2025'te 28 restoran kapatıldı. Wendy’s yönetimi, 2026 yılında ABD'deki restoranlarının yüzde 5 ila yüzde 6'sının daha kapatılmasını planlıyor. Bu oran yaklaşık 292 ila 350 restoran anlamına geliyor. Wendy’s CEO'su Ken Cook, düşük performans gösteren restoranların kapatılmasıyla franchise işletmecilerinin kârlı büyüme potansiyeli daha yüksek noktalara odaklanmasının amaçlandığını belirtti. 1969 yılında Dave Thomas tarafından kurulan Wendy’s, bugün dünya genelinde 7 binden fazla restoranla faaliyet gösteriyor.

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