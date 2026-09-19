Dünyaca ünlü burger zincirinde deprem: 60 restoran birden kapandı, iflas bayrağı çekildi
ABD'nin dev fast food zincirlerinden Wendy’s'in en büyük franchise işletmecisi olan Meritage Hospitality Group, artan borçları nedeniyle Chapter 11 kapsamında iflas korumasına başvurdu. Başvuru öncesinde 60 restoranını kapatmak zorunda kalan şirketin yaşadığı bu mali kriz, sektörde deprem etkisi yarattı. Wendy’s yönetimi düşük performans gösteren yüzlerce şubesini daha kapatmaya hazırlanırken, dev zincirin geleceği uluslararası ekonomi çevrelerinde endişeyle takip ediliyor.