Dünyaca ünlü burger zincirinde deprem: 60 restoran birden kapandı, iflas bayrağı çekildi

Meritage'in finansal sorunlarının 2025 yılında belirginleştiği görüldü. Şirket, 29 Eylül 2025'te kredi sağlayıcısı City National Bank'tan temerrüt bildirimi aldı. Meritage'in bankaya 150 milyon dolar borcu bulunduğu belirtilirken şirket temerrüt iddiasına itiraz etti. Banka, Meritage'in gerekli likidite koşullarını sağlayamadığını, bazı yükümlülüklerini zamanında yerine getiremediğini ve Georgia'daki bir restoranını kapattığını ileri sürdü. Meritage daha sonra kredi borcuna ilişkin bir "forbearance" anlaşmasına vararak kreditörün belirli bir süre yasal takip başlatmamasını sağlayan düzenlemeye gitti.