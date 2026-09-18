Pentagon’dan Avrupa’yı sarsacak plan! 40 bin ABD askeri geri çekiyor

ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığını köklü biçimde değiştirebilecek plan Washington’da masaya yatırıldı.

Reuters ve NBC News’e dayandırılan haberlere göre Pentagon, Avrupa’da konuşlandırılan Amerikan askerlerinin sayısını önemli ölçüde azaltmaya yönelik seçenekleri değerlendiriyor.

Reuters, Pentagon yetkililerinin değerlendirdiği seçenekler arasında yaklaşık 25 bin ABD askerinin Avrupa’dan çekilmesinin bulunduğunu aktardı. ABD’nin halihazırda Avrupa genelinde yaklaşık 80 bin askeri bulunuyor.

NBC News’in mevcut ve eski ABD’li ve Batılı yetkililere dayandırdığı haberinde ise daha kapsamlı seçeneklerin de masada olduğu ve asker sayısındaki azalmanın 40 bine kadar ulaşabileceği belirtildi.

Henüz nihai bir karar alınmış değil.

Almanya, İtalya ve İspanya gündemde

Plan hayata geçirilirse Avrupa’daki Amerikan askeri varlığında son yılların en kapsamlı değişikliklerinden biri yaşanabilir.

NBC News’e dayandırılan bilgilere göre Almanya, İtalya ve İspanya, ABD’nin büyük askeri birliklerine ev sahipliği yapmaları nedeniyle olası düzenlemeden etkilenebilecek ülkeler arasında bulunuyor.

Pentagon’un değerlendirmesi yalnızca asker sayısıyla da sınırlı değil. Hava, deniz ve kara unsurlarının Avrupa’daki konuşlanmasının yeniden düzenlenmesi ve bazı Amerikan birliklerinin NATO’nun doğu kanadına kaydırılması da seçenekler arasında bulunuyor.

Hegseth’in önüne farklı seçenekler gelecek

ABD Avrupa Komutanlığı’nın başında bulunan ve aynı zamanda NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı olarak görev yapan General Alexus Grynkewich’in Pentagon’un Avrupa’daki askeri varlığına ilişkin ilk değerlendirmesini Savunma Bakanı Pete Hegseth’e sunması bekleniyor.

Süreç, Pentagon’un haziran ayında başlattığı altı aylık Avrupa kuvvet yapılanması incelemesinin bir parçası.

Nihai tavsiyenin 6 Kasım’da Hegseth’e sunulması, ardından uygun görülen seçeneklerin ABD Başkanı Donald Trump’ın önüne gitmesi bekleniyor.

Trump yönetimi Avrupa’dan daha fazla sorumluluk istiyor

Trump yönetimi uzun süredir Avrupa ülkelerinin kendi konvansiyonel savunmaları için daha fazla sorumluluk üstlenmesini isterken, Washington’ın askeri kaynaklarını farklı bölgelere yönlendirmesi gerektiğini dile getiriyor.

Reuters’ın aktardığı bilgilere göre Pentagon’un yürüttüğü inceleme NATO ülkelerinde de yakından takip ediliyor. Bazı Avrupalı yetkililer ve ABD Kongresi üyeleri, hızlı ve büyük çaplı bir asker azaltımının NATO’nun Rusya’ya karşı caydırıcılığı üzerinde sonuçları olabileceği yönünde endişelerini dile getiriyor.

Pentagon’un hangi seçeneği benimseyeceği ise inceleme tamamlandıktan sonra netleşecek.