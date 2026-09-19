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Dünya Suudi Arabistan'da acil durum uyarısı
Dünya

Suudi Arabistan'da acil durum uyarısı

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Suudi Arabistan'da acil durum uyarısı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Cidde, Yenbu, Taif, Ula, Hamis Muşayt ve Feresan’ın yanı sıra başkent Riyad ve Harc’ta yaşanabilecek olası tehlikelere karşı uyarıda bulundu.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Cidde, Yenbu, Taif, Ula, Hamis Muşayt ve Feresan’ın yanı sıra başkent Riyad ve Harc’ta yaşanabilecek olası tehlikelere karşı uyarıda bulundu.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamalarda, söz konusu bölgelerde meydana gelebilecek acil durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Açıklamalarda, bölgedeki vatandaşların ve yerleşik halkın can ve mal güvenliğini korumak adına Sivil Savunmanın talimatlarına uymalarının, toplanmaktan ve görüntü çekmekten kaçınmalarının önemine vurgu yapıldı.

 

TEHLİKENİN TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

Söz konusu tehlikenin türü ya da detaylarına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

 

TEHLİKE SONA ERDİ

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden daha sonra yapılan açıklamalarda, söz konusu 8 noktadaki tehlikenin sona erdiği bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana'ya yönelik insansız hava aracı saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamış ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

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