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Ekonomi Bakan Şimşek açıkladı: Mesai saatleri değişiyor! Esnek çalışma modeli geliyor
Ekonomi

Bakan Şimşek açıkladı: Mesai saatleri değişiyor! Esnek çalışma modeli geliyor

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Bakan Şimşek açıkladı: Mesai saatleri değişiyor! Esnek çalışma modeli geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnek çalışma modeline ilişkin önemli ifadeler kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında çalışma hayatına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uzun süredir gündemde olan esnek çalışma modeliyle ilgili reform sinyali veren Şimşek, özellikle gençlerin istihdama kazandırılmasına yönelik yeni adımlar atılacağını söyledi.

“ESNEK ÇALIŞMA MODELİ TÜRKİYE'NİN MENFAATİNEDİR”

Şimşek, 15-29 yaş arasında ne eğitimde ne de istihdamda olan gençleri işaret ederek, bu gruba yönelik güçlü programlar planlandığını belirtti. Bakan Şimşek, “Önümüzdeki dönemde genç nüfus, 15-29 yaş nüfusu, eğitimde ve iş başında olmayan nüfusu hedefleyen güçlü programlar öngörüyoruz. İşin reform boyutu var. Bu kategoriler için daha esnek çalışma modeli Türkiye'nin menfaatinedir. Onun için gündemimiz yoğun, inşallah bu konularda da ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

 

MEMURLAR İÇİN İKİ KADEMELİ SİSTEM

Öte yandan geçtiğimiz yıl memurlar için açıklanan Kamu Tasarruf Paketi'nde de yer alan esnek ve uzaktan çalışma modelinin detayları da netleşti. Taslakta memurlar için 'çekirdek zaman' ve 'esnek zaman' olmak üzere iki kademeli bir sistem öngörülüyor. Taslağa göre memurların gün içinde en fazla 5 saatlik “çekirdek zaman” diliminde kurumda bulunması zorunlu olacak. Günün kalan bölümünü kapsayan “esnek zaman” diliminde ise kuruma bağlı kalma zorunluluğu bulunmayacak.

MESAİ SAATLERİ NASIL DEĞİŞECEK?

Yeni modelde standart günlük çalışma süresinin 8 saat olarak korunması planlanıyor. Ancak mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde esneklik sağlanması öngörülüyor. Buna göre mesai, kanuni başlama saatinden 2 saat önce başlayabilecek ve normal bitiş saatinden 3 saat sonraya kadar uzatılabilecek. Memurların bir gün içinde çalışabileceği süre ise en fazla 10 saat olacak. Kurumlara, memurların giriş ve çıkış saatlerini belirleme konusunda serbestlik tanınması, belirlenen saatlerin bir sonraki sözleşme dönemine kadar sabitlenebilmesi de taslakta yer alan düzenlemeler arasında bulunuyor.

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