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Gündem Bakan Gürlek büyük operasyonu duyurdu: 7 şirkete kayyım atandı, çok sayıda gözaltı var
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Bakan Gürlek büyük operasyonu duyurdu: 7 şirkete kayyım atandı, çok sayıda gözaltı var

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Bakan Gürlek büyük operasyonu duyurdu: 7 şirkete kayyım atandı, çok sayıda gözaltı var

Düşük piyasa değerine sahip taşınmazların, gerçeği yansıtmayan ekspertiz raporlarıyla yüksek bedelli gibi gösterilerek yabancı uyruklu kişilere usulsüz biçimde Türk vatandaşlığı sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek yabancı uyruklu kişilere usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, usulsüz şekilde vatandaşlık alımına imkan sağladığı tespit edilen çeteye yönelik soruşturma düzenlendiğini paylaştı. Soruşturma kapsamında 72 kişi gözaltına alınırken, 687 kişinin vatandaşlığının iptali için işlemlere başlandı. Bu kapsamda 7 şirkete kayyum atanırken, Bodrum'daki bir otele de el konuldu.

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