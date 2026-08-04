Popüler meyvede zehir skandalı: 3 farklı tarım ilacı çıkan ürünler acilen raflardan toplatılıyor

Türkiye'de üretilerek Avusturya pazarına ihraç edilen popüler ejder meyvelerinde tam 3 farklı tarım ilacı kalıntısının tespit edilmesi, Avrupa Gıda Alarm Sistemi'ni harekete geçirerek ürünlerin acilen raflardan toplatılmasına yol açtı. Aynı meyve içerisinde Acetamiprid, Formetanat ve Sülfoksaflor gibi birden fazla insektisitin bir arada bulunması, tropikal meyve üretimindeki aşırı ve denetimsiz pestisit kullanımını yeniden tartışmaya açtı. Uzmanlar, insan sağlığını ve arılar gibi doğadaki tozlaştırıcı canlıları tehdit eden bu kimyasal kokteyl etkisine karşı acil önlem alınması çağrısında bulundu.