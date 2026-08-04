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Popüler meyvede zehir skandalı: 3 farklı tarım ilacı çıkan ürünler acilen raflardan toplatılıyor

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Popüler meyvede zehir skandalı: 3 farklı tarım ilacı çıkan ürünler acilen raflardan toplatılıyor

Türkiye'de üretilerek Avusturya pazarına ihraç edilen popüler ejder meyvelerinde tam 3 farklı tarım ilacı kalıntısının tespit edilmesi, Avrupa Gıda Alarm Sistemi'ni harekete geçirerek ürünlerin acilen raflardan toplatılmasına yol açtı. Aynı meyve içerisinde Acetamiprid, Formetanat ve Sülfoksaflor gibi birden fazla insektisitin bir arada bulunması, tropikal meyve üretimindeki aşırı ve denetimsiz pestisit kullanımını yeniden tartışmaya açtı. Uzmanlar, insan sağlığını ve arılar gibi doğadaki tozlaştırıcı canlıları tehdit eden bu kimyasal kokteyl etkisine karşı acil önlem alınması çağrısında bulundu.

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Foto - Popüler meyvede zehir skandalı: 3 farklı tarım ilacı çıkan ürünler acilen raflardan toplatılıyor

Türkiye'de üretilen ejder meyvelerinde tespit edilen 3 farklı tarım ilacı kalıntısı, tropikal meyve üretiminde pestisit kullanımını yeniden gündeme taşıdı. Avrupa Birliği Gıda Alarm Sistemi'ne (RASFF) yapılan bildirime göre, Türkiye menşeli ve Avusturya'da satışa sunulan ejder meyvelerinde 3 farklı insektisit kalıntısı saptandı. Bildirimin ardından ürünlerin raflardan toplatılmasına karar verildi.

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Foto - Popüler meyvede zehir skandalı: 3 farklı tarım ilacı çıkan ürünler acilen raflardan toplatılıyor

Analizlerde ejder meyvelerinde Acetamiprid, Formetanat ve Sülfoksaflor adlı 3 farklı böcek ilacının kalıntısı tespit edildi. Ölçümlerde Acetamiprid 0,31 ± 0,16 mg/kg, Formetanat 0,33 ± 0,17 mg/kg ve Sülfoksaflor ise 0,075 ± 0,038 mg/kg seviyesinde bulundu.

#3
Foto - Popüler meyvede zehir skandalı: 3 farklı tarım ilacı çıkan ürünler acilen raflardan toplatılıyor

Aynı üründe 3 farklı insektisitin tespit edilmesi, Türkiye'de son yıllarda hızla yaygınlaşan tropikal meyve üretiminde uygulanan bitki koruma yöntemlerine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Uzmanlara göre sera koşulları zararlıları tamamen engellemiyor. Yüksek sıcaklık ve nem, bazı zararlı türlerinin hızla çoğalmasına neden olurken, bu durum üreticileri art arda ilaçlama yapmaya veya farklı etken maddeleri dönüşümlü kullanmaya yöneltebiliyor.

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Foto - Popüler meyvede zehir skandalı: 3 farklı tarım ilacı çıkan ürünler acilen raflardan toplatılıyor

Öte yandan aynı üründe birden fazla pestisit kalıntısının bulunması, bilim dünyasında uzun süredir tartışılan "kokteyl pestisit etkisi" riskini de yeniden gündeme taşıdı. Bu kavram, farklı kimyasalların birlikte bulunmasının oluşturabileceği olası birleşik etkileri ifade ediyor.

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