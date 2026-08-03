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Dünya ABD yaptırımları Küba'yı karanlığa gömdü! Elektrik altyapısı bir kez daha çöktü
Dünya

ABD yaptırımları Küba'yı karanlığa gömdü! Elektrik altyapısı bir kez daha çöktü

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ABD yaptırımları Küba'yı karanlığa gömdü! Elektrik altyapısı bir kez daha çöktü

ABD yaptırımları ve yakıt tedarikindeki daralma nedeniyle enerji krizi yaşayan Küba'da ulusal elektrik şebekesi bu yıl dördüncü kez çöktü. Yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı ada ülkesi geniş çaplı elektrik kesintisiyle karanlığa gömülürken, halk günlük ihtiyaçlarını güneş panelleri ve taşınabilir bataryalarla karşılamaya çalışıyor.

Küba, uzun süredir devam eden enerji krizinde yeni bir büyük kesintiyle karşı karşıya kaldı. Ülkenin ulusal elektrik şebekesi bu yıl dördüncü kez çökerken, ada genelinde milyonlarca kişi elektriksiz kaldı.

Devlete ait Küba Elektrik Birliği yetkilileri, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada yaklaşık 10 milyon nüfuslu ülkenin büyük bölümünde elektrik hizmetinin kesildiğini duyurdu.

Yakıt tedariki ciddi şekilde azaldı

Küba yönetimi, yaşanan krizin temel nedenleri arasında ABD yaptırımları ve yakıt tedarikindeki daralmayı gösteriyor. Ülkenin eskiyen enerji altyapısı, uzun süredir devam eden petrol sıkıntısıyla birlikte daha da kırılgan hale geldi.

Enerji alanındaki önemli müttefiklerinden Venezuela'dan gelen yakıt akışının azalması ve Meksika'nın da Küba'ya yönelik petrol sevkiyatını durdurması, elektrik üretimini olumsuz etkiledi.

Halk alternatif çözümlere yöneldi

Yaz aylarında sıklaşan dönüşümlü elektrik kesintileri nedeniyle Kübalılar günlük yaşamlarını sürdürebilmek için güneş panelleri, taşınabilir bataryalar ve jeneratör gibi alternatif enerji kaynaklarına yöneliyor.

Uzun saatler süren kesintiler, evlerden iş yerlerine kadar birçok alanda hayatı olumsuz etkiliyor.

Havana yönetiminden yeni adım

Enerji krizinin giderek ağırlaşması üzerine Küba hükümeti sektörde sınırlı bir açılım kararı aldı.

Başbakan Manuel Marrero Cruz, Küba Ulusal Halk İktidarı Meclisi'nde yaptığı açıklamada, yakıt ithalatı, dağıtımı ve satışı gerçekleştirecek ilk yabancı sermayeli girişime onay verildiğini açıkladı.

Ayrıca 100'den fazla devlet dışı ekonomik aktöre de toptan yakıt ticareti yapma izni verildiği bildirildi. Yönetim, bu adımlarla yakıt arzını artırmayı ve enerji krizinin etkilerini hafifletmeyi hedefliyor.

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