AK Parti mi, YP mi, CHP mi? Eyüpsultan'ın hangi partide kalacağı belli oldu!

Tuzla, Şile, Çekmeköy ve Eyüpsultan Belediye Başkanlarının AK Parti’ye katılacağı yönünde bilgiler siyaset kulislerini sallamıştı. 3 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı ancak Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Özmen bunların arasında yer almadı.

AK PARTİ KABUL ETMEDİ

Özmen’in AK Parti’ye katılmak için iki kez parti yetkilileriyle iletişime geçtiği ancak kabul edilmediği yönünde söylentiler vardı. Zira Özmen’in yardımcısı yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

HANGİ PARTİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Özmen sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Eyüpsultan Belediye Başkanı, “Görevime Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak seçilmiş bir belediye başkanı olarak aynı sorumluluk duygusuyla devam edeceğim” dedi.

Özmen’in açıklaması şöyle: