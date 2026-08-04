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Bulutlar ayakların altına serildi! Ormanların arasını sis denizi kapladı

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Bulutlar ayakların altına serildi! Ormanların arasını sis denizi kapladı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesindeki Baldıran mevkii sabahın ilk ışıkları ve gün batımında vadileri kaplayan sis deniziyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

#1
Foto - Bulutlar ayakların altına serildi! Ormanların arasını sis denizi kapladı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde vadileri kaplayan sis, Baldıran mevkiini bulutların üzerinde bir seyir noktasına dönüştürdü.

#2
Foto - Bulutlar ayakların altına serildi! Ormanların arasını sis denizi kapladı

Kürtün ilçesine bağlı Sarıbaba köyü yakınlarında, Baldıran-Balıklı Yayla yolu üzerinde bulunan Baldıran mevkii, özellikle yaz aylarında sabah erken saatlerde ve gün batımında oluşan sis deniziyle ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor. Vadileri kaplayan sis tabakası ile çevrede yükselen ormanların oluşturduğu görüntü, bölgeye gelen yerli turistlerin ilgisini çekiyor.

#3
Foto - Bulutlar ayakların altına serildi! Ormanların arasını sis denizi kapladı

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler, kartpostallık manzarayı fotoğraf ve video çekimleriyle kaydederken, bölgedeki alabalık tesislerinde yöresel lezzetleri tatma fırsatı da buluyor. Sis denizinin oluşturduğu doğal atmosfer, özellikle ilk kez bölgeyi ziyaret edenlerde hayranlık uyandırıyor.

#4
Foto - Bulutlar ayakların altına serildi! Ormanların arasını sis denizi kapladı

Bölge sakinlerinden İlhan Şanlı, Baldıran mevkiinde her yıl aynı dönemlerde benzer manzaraların oluştuğunu belirterek, "Burası her yıl bu dönemlerde aynı manzaraya bürünüyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde oluşan sis, bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. Burası Balıklı Yayla yolu üzerindeki Baldıran mevkii. Buraya gelen ziyaretçiler manzaraya hayran kalıyor. Bir kez gelen, çoğu zaman ertesi yıl yeniden geliyor ve aynı noktada fotoğraf ile video çekimleri yapıyor. Özellikle bölgeyi ilk kez gören yerli turistler, sisin oluşturduğu doğal atmosfer karşısında büyük şaşkınlık yaşıyor" dedi.

#5
Foto - Bulutlar ayakların altına serildi! Ormanların arasını sis denizi kapladı

Ziyaretçilerin önce bölgedeki alabalık tesislerinde yöresel lezzetleri tattığını ifade eden Şanlı, "Misafirler daha sonra Kazıkbeli Yaylası bölgesine geçerek doğanın tadını çıkarıyor. Baraj çevresinde bol bol fotoğraf çektiren ziyaretçiler, bölgeden memnun ayrılıyor ve çoğu bir sonraki yıl yeniden gelmek için plan yapıyor" diye konuştu.

#6
Foto - Bulutlar ayakların altına serildi! Ormanların arasını sis denizi kapladı

Doğal güzelliğiyle öne çıkan Baldıran mevkii, sunduğu sis denizi manzarasıyla fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için Gümüşhane'nin keşfedilmeyi bekleyen turizm noktaları arasında yer almayı sürdürüyor.

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