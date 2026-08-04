Bulutlar ayakların altına serildi! Ormanların arasını sis denizi kapladı

Bölge sakinlerinden İlhan Şanlı, Baldıran mevkiinde her yıl aynı dönemlerde benzer manzaraların oluştuğunu belirterek, "Burası her yıl bu dönemlerde aynı manzaraya bürünüyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde oluşan sis, bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. Burası Balıklı Yayla yolu üzerindeki Baldıran mevkii. Buraya gelen ziyaretçiler manzaraya hayran kalıyor. Bir kez gelen, çoğu zaman ertesi yıl yeniden geliyor ve aynı noktada fotoğraf ile video çekimleri yapıyor. Özellikle bölgeyi ilk kez gören yerli turistler, sisin oluşturduğu doğal atmosfer karşısında büyük şaşkınlık yaşıyor" dedi.