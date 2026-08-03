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Yaşam Kıyıya kadar yaklaşınca herkes şaşkına döndü! Yunus tatilcilerle birlikte yüzdü
Yaşam

Kıyıya kadar yaklaşınca herkes şaşkına döndü! Yunus tatilcilerle birlikte yüzdü

Yeniakit Publisher
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Antalya Alanya'da kıyıya kadar yaklaşan yunus, denize giren tatilcilerin çevresinde dolaştı. Zaman zaman su yüzeyine çıkan yunusun o anları dron kamerasıyla görüntülendi.

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Konaklı Plajı’nda denize giren tatilciler, yanı başlarında yüzen yunusu görünce şaşkınlık yaşadı.

 

Konaklı Mahallesi'ndeki plajda denize girenler, kıyıya yaklaşan bir yunus fark etti. Zaman zaman su yüzeyine çıkan yunus, bir süre kıyıda yüzen insanların çevresinde dolaştı. Yunusu görenler şaşkınlık yaşarken, bu anlar dronla görüntülendi. Yunus bir süre sonra denizde gözden kayboldu.

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