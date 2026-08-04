Yüz binlerce kişi "felaket düzeyinde açlık" tehlikesiyle karşı karşıya!

Sudan'ın Darfur bölgesi, pazarlarda gıda bulunmasına rağmen halkın satın alma gücünün çökmesi nedeniyle derinleşen insani krizle karşı karşıya bulunuyor.

İki yıl önce Faşir kentinden göç etmek zorunda kalan çok sayıda aile, temel gıda maddelerine ulaşamadıklarını ve çocuklarını yeterli şekilde besleyemediklerini belirterek uluslararası yardım kuruluşlarına acil destek çağrısında bulunuyor.

Darfur Yerinden Edilmişler ve Mülteciler Genel Koordinasyonu Sözcüsü Adem Rical, bölgede insani durumun kritik seviyeye ulaştığını belirterek, yaklaşan yağmur mevsimiyle birlikte tarımsal üretimin daha da gerilemesinden endişe duyduklarını söyledi.

Rical, pazarlarda gıda sıkıntısı yaşanmadığını ancak fiyatların halkın alım gücünü tamamen aştığını ifade etti.

Rical, hayvancılığın da otlak yetersizliği ve yem sıkıntısı nedeniyle ağır darbe aldığını, bunun hem gelir kaynaklarını hem de gıda güvenliğini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Uzmanlara göre krizin temel nedenleri arasında Sudan para biriminin hızla değer kaybetmesi, güvenlik sorunları nedeniyle nakliye maliyetlerinin artması, savaşın tarım ve hayvancılığı durma noktasına getirmesi ile fırsatçı fiyat artışları yer alıyor.

Kıtlık riski büyüyor

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 23 Temmuz'da yayımladığı rapora göre, Sudan'da 638 bin kişi felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya bulunurken, 8,1 milyon kişi ise kıtlığın eşiğinde yaşıyor.

Raporda, Kuzey Darfur'daki Zemzem, Ebu Şuk ve Selam kamplarında kıtlığın yayıldığı, ayrıca Güney Kordofan'daki Nuba Dağları'nda da benzer koşulların oluştuğu belirtildi.

Dünya Gıda Programı ise savaşın sürmesi, insani yardım fonlarının azalması ve tarımsal maliyetlerin yükselmesi nedeniyle Sudan'ın daha derin bir açlık krizine sürüklendiği uyarısında bulundu.

Kuruluş, finansman yetersizliği nedeniyle yardım ulaştırdığı kişi sayısını 5 milyondan 3,5 milyona düşürdüğünü, birçok bölgede gıda yardımlarını azalttığını ve mevcut gıda stoklarının eylül ayına kadar tükenebileceğini açıkladı.

Yerinden edilme sürüyor

Çatışmalar nedeniyle Darfur'da kitlesel göç hareketleri de devam ediyor.

Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre, yalnızca temmuz ayında Batı Darfur'un Kelbes kentinden binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi ise Cebel Marra bölgesinde yerinden edilenlerin sayısının 73 bine yükseldiğini bildirdi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Nisan 2023'ten bu yana Sudan'dan Çad'a sığınan mülteci sayısının 938 bini aştığını, doğu Çad'daki kampların kapasitesinin ciddi şekilde zorlandığını açıkladı.

Bölgedeki insani yardım kuruluşları, acil gıda ve sağlık desteğinin artırılmaması halinde Darfur'da milyonlarca insanı etkileyecek geniş çaplı bir kıtlık yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.