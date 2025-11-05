  • İSTANBUL
Bakan Güler: Türk ve Azerbaycan yalnızca dost değil, kader birliği yapmış iki ordudur

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Zafer Günü resepsiyonunda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin askeri ve stratejik önemine dikkat çekti. Güler, "Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri artık yalnızca dost değil, kader birliği yapmış iki ordudur. Çok iyi biliyoruz ki Türkiye'nin gücü, Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan'ın gücü de Türkiye'nin gücüdür" açıklamasını yaptı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğince başkentteki Gazi Orduevi'nde "Azerbaycan 8 Kasım Zafer Günü" ve "9 Kasım Devlet Bayrak Günü" münasebetiyle önemli bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov dahil çok sayıda üst düzey askeri ve siyasi isim katıldı.

 

KARABAĞ ZAFERİ TÜRK TARİHİNİN ALTIN SAYFALARINDA

Bakan Güler, konuşmasında Azerbaycan ordusunun Karabağ'da elde ettiği tarihi zaferin 5'inci yıl dönümünden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Güler, 44 gün süren Vatan Muharebesi'nin sadece askeri bir başarı değil, bir milletin kendi topraklarını özgürleştirme iradesinin de en açık göstergesi olduğunu vurguladı.

 

TÜRKİYE’NİN GÜCÜ, AZERBAYCAN’IN GÜCÜDÜR

Güler, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları vurguladı:

"O günlerde her daim dile getirdiğimiz bir hakikati, 'iki devlet tek millet' anlayışını bir kez daha bütün açıklığıyla yaşamış olduk. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, acısı bizim acımızdır."

Bakan Güler, savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğine değinerek şunları kaydetti:

 

"TÜRK VE AZERBAYCAN SİLAHLI KUVVETLERİ ARTIK YALNIZCA DOST DEĞİL, KADER BİRLİĞİ YAPMIŞ İKİ ORDUDUR. ÇOK İYİ BİLİYORUZ Kİ TÜRKİYE'NİN GÜCÜ, AZERBAYCAN'IN GÜCÜ, AZERBAYCAN'IN GÜCÜ DE TÜRKİYE'NİN GÜCÜDÜR."

Güler, güçlü dayanışmanın bölgesel istikrarın en önemli teminatı olduğunu belirtti ve Ermenistan ile kalıcı barış adımlarını memnuniyetle karşıladıklarını ekledi.

 

BÜYÜKELÇİ MEMMEDOV: ARTIK SADECE KARDEŞ DEĞİL, MÜTTEFİKİZ

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov da konuşmasında, Karabağ Zaferi'nin her anında Türkiye'nin manevi desteğini hissettiklerini belirtti. Memmedov, 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin iki ülke arasındaki müttefikliğin sembolü olduğunu vurguladı:

"ARTIK BİZ SADECE DOST VE KARDEŞ DEĞİLİZ, MÜTTEFİKİZ. BİRBİRİMİZİN GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU İKİ DEVLETİZ."

Konuşmaların ardından 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü kutlandı ve resepsiyon sona erdi.

 

