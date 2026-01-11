Bayram ikramiyesine zam oranı da belli oldu! Emekliler bayramlarda 10 bin lira ikramiye alacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 9 Ocak'ta yaptığı açıklama ile 2026 yılında geçerli olacak en düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL'den 20 bin TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Bu rakamla emekli maaşına zam defteri temmuz ayına kadar kapanırken milyonlar emekli bu kez gözünü Ramazan ve kurban bayramlarından alacağı ikramiyelere çevirdi.

NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, geçen yıl 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyeleri bu yıl 5 bin liraya çıkarılacak. 2026 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere toplam 10 bin TL ikramiye ödemesi yapılacak.

Henüz bir resmi tarih paylaşılmasa da, geçtiğimiz yıllarda yapılan uygulamalara bakarak emekli ikramiyelerinin Ramazan Bayramı'ndan bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu yıl 20 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı nedeniyle emeklilerin ikramiyelerinin 9- 15 Mart haftasında hesaplara yatması planlanıyor.