Azerbaycan'ın başkenti Bakü Türk bayrağıyla kaplandı

AA Giriş Tarihi:
Azerbaycan'ın başkenti Bakü Türk bayrağıyla kaplandı

Kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü’nün simge yapıları Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

#1
Foto - Azerbaycan'ın başkenti Bakü Türk bayrağıyla kaplandı

Gece boyunca Türk bayrağının ay yıldızlı silüeti, Haydar Aliyev Merkezi'nin kıvrımlı dış cephesine ve Olimpiyat Stadyumu'nun LED aydınlatmalarına yansıtıldı.

#2
Foto - Azerbaycan'ın başkenti Bakü Türk bayrağıyla kaplandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Bakü semalarında görsel şölen oluşturdu.

#3
Foto - Azerbaycan'ın başkenti Bakü Türk bayrağıyla kaplandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Haydar Aliyev Merkezi'nin aydınlatılmış görüntüsünü paylaşarak, "Kardeş Türkiye'mizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Haydar Aliyev Merkezi'nde Türk bayrağının dalgalandırılması, kardeşliğimizin bir başka örneğidir." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Azerbaycan'ın başkenti Bakü Türk bayrağıyla kaplandı

Etkinlik, Azerbaycan halkı ve Bakü sakinleri tarafından da büyük ilgiyle karşılandı.

#5
Foto - Azerbaycan'ın başkenti Bakü Türk bayrağıyla kaplandı

Vatandaşlar, iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın sembolü olan bu görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

