Bakan Gül'den Yeni Zelanda açıklaması
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 50 Müslümanın camide şehit edildiği Yeni Zelanda'daki terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturmanın titizlikle takip edilmesi gerektiğini belirtti. Gül "Yeni Zelanda hükümetinden, İslam karşıtlığı bu saldırıyı büyük bir titizlikle takip ederek soruşturmayı etkin bir şekilde yürütmesini ve faillerinin bir an önce adalet önünde hak ettikleri cezayı almaları için gerekeni yapmasını bekliyoruz." dedi.19 Mart 2019 Salı 12:02
Yeni Zelenda'da 50 Müslümanın şehit ediliği terör saldırısında ilişkin konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Yeni Zelanda hükümetinden, İslam karşıtlığı bu saldırıyı büyük bir titizlikle takip ederek soruşturmayı etkin bir şekilde yürütmesini ve faillerinin bir an önce adalet önünde hak ettikleri cezayı almaları için gerekeni yapmasını bekliyoruz." dedi.
"Terörün dini olmaz"
Gül sözlerine şöyle devam etti;
“Bütün dünyanın, işlenen bu nefret suçunu maalesef cılız bir sesle dile getirdiğini üzülerek görmekteyiz. İslam karşıtlığı, Türk karşıtlığı, Türkiye karşıtlığı bu dünyada hiç kimseye fayda sağlamaz. Demokratik hiçbir toplum, hiçbir ülke, asla bunu kabul edemez. İnancımız odur ki hiçbir din asla ve asla terörle anılamaz. Terörün dini olmaz, dinin de terörü olmaz."
YORUM YAZ