  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gazze için acil insani yardım çağrısı! COP31 İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi yapıldı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan ortak yatırım çağrısı Ahmet Hakan’dan bir türlü memnun olmayan muhalefete tepki: Ne istiyorsunuz kardeşim siz, giyotin mi, toplu katliam mı? Konteyner kıyıya vurdu, içinden servet çıktı! Milyonluk ürünler için sahile akın ettiler Takozcu zihniyete inat dev adım! Türkiye Yüzyılı'nda nükleer şahlanış: Kanadalı devle kritik anlaşma imzalandı Bakan Şimşek duyurdu: 4 dünya bankasıyla 5,1 milyar dolarlık anlaşma! Tüm İstanbul'a 'cumartesi günü aracınızı dışarıya park etmeyin' çağrısı! Şimşek, ekonominin devleriyle görüştü: Küresel finansın gözü Türkiye’de İzmir’deki fabrika patlamasıyla ilgili soruşturma: 9 kişi tutuklandı, 2 kişi için ev hapsi kararı verildi Merkez Bankası'ndan milyonları ilgilendiren kredi kararı! İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde yeni dönem
Siyaset Bakan Göktaş’ın elini havada bırakan o ismin sicili kabarık! Yeni Partili Kaya; ahlaksız, sapkın ve hırsızların destekçisi
Siyaset

Bakan Göktaş’ın elini havada bırakan o ismin sicili kabarık! Yeni Partili Kaya; ahlaksız, sapkın ve hırsızların destekçisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bakan Göktaş’ın elini havada bırakan o ismin sicili kabarık! Yeni Partili Kaya; ahlaksız, sapkın ve hırsızların destekçisi

Bütçe görüşmeleri öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın uzattığı eli havada bırakarak büyük saygısızlığa imza atan eski CHP, yeni YP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya’nın sabıkası kabarık çıktı.

Kaya’nın fuhuş skandallarına bulaşan belediye başkanlarına verdiği destek yeniden akıllara geldi.

Kaya, otel odasında sevgilisi Seher Akay’la yakalanan, 4 metresine para yağdıran rüşvetten tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a siper olmuştu. Yalım için “Yol arkadaşımız, kıymetli Belediye Başkanımız” ifadesini kullanmıştı.

 

Kaya’nın, metresi Melek Kurukama’ya para ve hediye yağdıran, büyük kıyak yapan ayrıca dev pedofili ağında bulunan yolsuzluk zanlısı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’le yakın irtibat hâlinde olduğu belirlenmişti.  Kaya, Böcek’le devamlı yan yana gelmekten ve fotoğraf vermekten çekinmemişti.

Kaya, jetinde fuhuş yaptıran ve voleybolcu sevgilisine rüşvet daireleri hediye eden tescilli yolsuz Ekrem İmamoğlu’na da kol kanat germişti. Kaya, İmamoğlu için Silivri’nin yolunu aşındırmaktan geri durmamıştı.

Kadıköy Belediye Başkanı CHP’den intikam alıyor
Kadıköy Belediye Başkanı CHP’den intikam alıyor

Gündem

Kadıköy Belediye Başkanı CHP’den intikam alıyor

Dün beslendikleri kaba bugün pisliyorlar: Yeni Parti düşen CHP çelengine sevinecek kadar düştü!
Dün beslendikleri kaba bugün pisliyorlar: Yeni Parti düşen CHP çelengine sevinecek kadar düştü!

Gündem

Dün beslendikleri kaba bugün pisliyorlar: Yeni Parti düşen CHP çelengine sevinecek kadar düştü!

Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı! CHP'den firari Mahiroğlu'na suç duyurusu
Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı! CHP'den firari Mahiroğlu'na suç duyurusu

Gündem

Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı! CHP'den firari Mahiroğlu'na suç duyurusu

Dava 18 Kasım'a ertelendi! CHP'deki "şaibeli kurultay" kördüğüm oldu
Dava 18 Kasım'a ertelendi! CHP'deki “şaibeli kurultay” kördüğüm oldu

Gündem

Dava 18 Kasım'a ertelendi! CHP'deki “şaibeli kurultay” kördüğüm oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Saim genç

COLANİ Suudi Arabistan asker gönderecine boş ver gerisini yazmaya Not ne devrimi Suriye düştü

Hamza k

Hata bakanlarımız da uzatmayın kardeşim bu Ahlaksızlara elinizi pas geçin yahu
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23