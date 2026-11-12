Bakan Göktaş’ın elini havada bırakan o ismin sicili kabarık! Yeni Partili Kaya; ahlaksız, sapkın ve hırsızların destekçisi
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Bütçe görüşmeleri öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın uzattığı eli havada bırakarak büyük saygısızlığa imza atan eski CHP, yeni YP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya’nın sabıkası kabarık çıktı.
Kaya’nın fuhuş skandallarına bulaşan belediye başkanlarına verdiği destek yeniden akıllara geldi.
Kaya, otel odasında sevgilisi Seher Akay’la yakalanan, 4 metresine para yağdıran rüşvetten tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a siper olmuştu. Yalım için “Yol arkadaşımız, kıymetli Belediye Başkanımız” ifadesini kullanmıştı.
Kaya’nın, metresi Melek Kurukama’ya para ve hediye yağdıran, büyük kıyak yapan ayrıca dev pedofili ağında bulunan yolsuzluk zanlısı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’le yakın irtibat hâlinde olduğu belirlenmişti. Kaya, Böcek’le devamlı yan yana gelmekten ve fotoğraf vermekten çekinmemişti.
Kaya, jetinde fuhuş yaptıran ve voleybolcu sevgilisine rüşvet daireleri hediye eden tescilli yolsuz Ekrem İmamoğlu’na da kol kanat germişti. Kaya, İmamoğlu için Silivri’nin yolunu aşındırmaktan geri durmamıştı.
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