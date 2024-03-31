Bakan Fidan'dan önemli görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı Ferhan ile telefon görüşmesi yaptı.
Gazze'deki son durum ve Temas Grubu'nun gelecek dönemde bu konuyla ilgili yapabileceği faaliyetlerin değerlendirildiği görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler de ele alındı.
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