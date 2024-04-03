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Gündem Bakan Fidan'dan kritik temaslar
Gündem

Bakan Fidan'dan kritik temaslar

Yeniakit Publisher
2024-04-03 20:21:00 -
Bakan Fidan'dan kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda mevkidaşları ile kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen ile görüştü. Görüşmede Türkiye- Finlandiya- İsveç Üçlü Mutabakat Muhtırasının uygulanması başta olmak üzere, terörizmle mücadbele ve güvenlik alanında iş birliği konuları ele alındı, Gazze'deki son durum görüşüldü ve bölgesel tırmanma riskine dikkat çekildi. Ayrıca, Türkiye- Finlandiya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yılında, ikili iş birliğinin her alanda derinleştirilmesi yönünde irade beyan edildi.

Bakan Fidan, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile de görüştü. Fidan, daha sonra Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cho Tae- Yul ile bir araya geldi. Görüşmede; Asya- Pasifik bölgesindeki gelişmeler ve Kore Yarımadasındaki durum ele alındı. 2023 Temmuz ayında imzalanan 'Dinamik Türkiye- Kore İlişkileri İçin Yol Haritası' temelinde ikili iş birliği konuları da görüşüldü. Görüşmede özellikle savunma sanayii, ekonomi ve enerji alanlarına yoğunlaşıldı.

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