Bakan Fahrettin Koca'den sert tepki: Kabul edilemez

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlıkça hastanelere gönderilen bir bilgilendirme yazısının, bazı basın yayın organları tarafından Gaziantep'te Kovid-19 yoğun bakım servisinde meydana gelen yangınla ilişkilendirilerek verilmesi ve buradan ihmal senaryoları üretilmesi üzerine açıklama ihtiyacı doğduğunu" belirtti.

Kovid-19 tedavisinde, uygun hastalarda yüksek akış oksijen kullanılmasının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen bir yöntem olduğuna işaret eden Koca, yüksek akış nazal oksijen terapi cihazlarının, DSÖ tarafından hazırlanan "pandemide kullanılacak öncelikli cihazlar" listesinde yer aldığını anımsattı.

Koca, Kovid-19 tedavisinde önemli yeri olan bu cihazların kullanımına ilişkin detayların Bilim Kurulu tarafından hazırlanan "Tanı ve Tedavi Rehberi"nde de yer aldığına dikkati çekerek, "Kamu hastanelerimizde çoğunlukla bu cihaz yerine yerli mekanik ventilatör kullanılmaktadır. Yerli ventilatör cihazlarımızda aynı zamanda yüksek akış oksijen tedavisi yapma özelliği bulunmaktadır." bilgisini verdi.

"Hastalarımız bu tür tedaviye daha fazla ihtiyaç göstermekte"

Kamu hastanelerinde, özellikle pandemi döneminde yerli ventilatör cihazının daha yaygın olarak kullanılmaya başlandığını aktaran Koca, bu yüzden kamu hastanelerinin çoğunda ayrı bir cihaz kullanımına ihtiyaç duyulmaksızın bu tür tedavilerin yapılabildiğini kaydetti.

Bakan Koca, dünyada ve Türkiye'de yüksek akış oksijen terapi cihazlarının pandemi döneminde çok yoğun olarak kullanıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Hastanelerimizde hasta yükünün arttığı son haftalarda hastalarımız bu tür tedaviye daha fazla ihtiyaç göstermektedir. Bu itibarla Kovid-19 hastası takip eden tüm sağlık kuruluşlarına hitaben bu cihazların kullanımında alınacak güvenlik tedbirleri açısından genel bir yazı yazılmıştır. İllere gönderilen genel yazımızda, cihazların kullanımında yoğunluk nedeniyle eklenen personeli de kapsayacak şekilde alternatif metotlar kullanılarak eğitimin garanti edilmesi, kullanımına ilişkin talimatların ve güvenli kullanım kartlarının cihaza yakın bir yerde bulundurulması hatırlatılmıştır. Ayrıca karşılaşılan olumsuz durumla ilgili Bakanlığımıza yapılacak bildirim prosedürleri tarif edilmiştir. Bakanlığımızın görevi ve yetkisi gereği hastaneleri bilgilendirmesinin, zorlama bir yorumla 'ihmal' olarak yansıtılmasının kabul edilmesi mümkün değildir."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'teki yangınla ilgili Bakanlık ve Savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını anımsatarak, "Bu hadise ile Bakanlığımızın yetki ve sorumlulukları arasında gerçek dışı ilişkiler kurmanın kimseye faydası yoktur." ifadelerini kullandı.