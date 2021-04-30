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Gündem Bakan Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar
Gündem

Bakan Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar

Tam kapanma kararı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 12:47:00 - 2021-04-30 12:56:40
Bakan Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Önümüzdeki günlerde başka illerde de yapacağız. Antalya'daki çalışmamıza genel bir durum değerlendirmesi yaparak başladık. Son haftalarda görülen vaka artışı nedeniyle tam kapanma uygulanmak zorunda kalındı. 2 haftadır uygulanan tedbirler vaka sayımızı istediğimiz gibi düşürmedi. 17 günlük kapamayla hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum.

Pandeminin Antalya'daki seyrini Sayın Valimizle konuştuk.

Yeni bir pik dönemi yaşadık. Alınan kısıtlamayla bir miktar düşüş olsa da istediğimiz gibi olmadı. Tam kapanma bir zaruret oldu. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz.

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