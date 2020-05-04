Bakan Fahrettin Koca'dan kritik uyarı
Her gün yaptığı açıklamalarla koronavirüsle mücadele hakkında güncel bilgileri aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı son paylaşımda "Eskisi kadar yakın olamayız. Evde kalmaya çalışalım" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, trafikte çok sayıda aracın yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı. Bakan Koca, bu paylaşımla birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Eskisi kadar yakın olamayız. Evde kalmaya çalışalım" ifadelerini kullandı.