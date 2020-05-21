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Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Büyük gün geldi çattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin online katılacağı törenle açılacak olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 01:50:00 -

Tüm etapları tamamlanan ve hizmet vermeye hazır hale gelen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin online katılacağı törenle açılacak. Tören öncesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin iiçinden ve dışından çekilen görüntülerin yer aldığı video paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca'nın, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan tarafından, Japonya Başbakanı Bay Abe'nin online katılacağı törenle tüm etaplarında hizmet vermek üzere yarın saat 13.00'te açılıyor. Bu şehir hastanemiz, adeta bir hastaneler şehri. Milletimize hayırlı olsun." notuyla paylaştığı videoda 8 bölümden oluşan hastanenin tüm birimlerinin detayları da yer aldı.

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