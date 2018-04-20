Bakan Eroğlu "Seçimler milat olacak"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Seçimler fevkalade önemli milat olacak. Tarihi önemi var. Sadece Türkiye değil, gönül coğrafyamızla alakalı bir seçimdir. O bakımdan herkesin sandığa giderek mührünü gümbür gümbür AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a vermesini bekliyoruz." dedi.

Eroğlu, Afyonkarahisar'da hayırsever iş adamı Yusuf Özer'in hayatını kaybeden eşi Yıldız Özer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Çıkışta basın mensuplarının sorusu üzerine Eroğlu, 24 Haziran'da yapılması planlanan seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti olarak seçime hazır olduklarını belirten Eroğlu, "Bu seçimler milletin tarihinde çok önemli bir milat olacak. Ülkenin geleceği açısından, istikrar, istikbal açısından çok önemli bir seçim. Biz hemen başladık. Bugün de Kadın Kollarımızın kongresi var, ona katılacağız." diye konuştu.

"SEÇİMLER FEVKALEDE ÖNEMLİ MİLAT OLACAK BİR SEÇİM"

Seçimlerde Afyonkarahisar'ın AK Parti'ye çok büyük destek vereceğine inandığını dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar'a ne yapılmışsa AK Parti hükümetleri yapmıştır, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapmıştır. Dolayısıyla Afyonkarahisar'da gerçekten vefakardır ve güzel insanlar diyarıdır. Bu bakımdan inşallah 24 Haziran'da Afyonkarahisar'da sandıkları patlatırcasına AK Parti'ye oy çıkacağını, Cumhurbaşkanımıza ve milletvekillerimize destek verileceğine ben yürekten inanıyorum. Seçimlerin hayırlara vesile olmasını gönülden diliyorum. Seçimler fevkalade önemli milat olacak. Tarihi önemi var. Sadece Türkiye değil, gönül coğrafyamızla alakalı bir seçim. O bakımdan herkesin sandığa giderek mührünü gümbür gümbür AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a vermesini bekliyoruz."

Eroğlu, "baskın seçim" iddialarının hatırlatılması üzerine "Dün ben Mecliste nöbetçiydim. Tabii CHP'liler 'hodri meydan' falan diyorlardı. Şimdi hodri meydan, buyurun. Biz hodri meydan deyince kaçmaya başladılar." dedi.

"AK PARTİ 24 HAZİRAN'DA GÜMBÜR GÜMBÜR İKTİDARA GELECEK"

Eroğlu, AK Parti olarak seçimden kaçmadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çünkü biz milletin bağrından çıkan bir partiyiz. Dolayısıyla 'baskın seçim' tabiri yanlıştır, erken seçimdir. Kendileri talep etti ama bunu Cumhurbaşkanımız 'buyurun haydi seçime' deyince onlar da şok oldu. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Biz hazırız, AK Parti hazır ve inşallah 24 Haziran'da gümbür gümbür iktidara gelecek. Cumhurbaşkanımızın tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçileceğine yürekten inanıyoruz ve AK Parti de büyük bir oyla Meclise girecek."