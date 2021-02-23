Bakan Elvan iş dünyasıyla bir araya geldi “Salgınının görünmeyen kahramanları emekçiler oldu”

Bakan Elvan, iş dünyası temsilcileri ile biraraya gelerek, görüş alışverişinde bulundu.

Yalnız bırakmayacağız

Elvan, dün ilk olarak Bakanlık toplantı salonunda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Elvan, “Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir. Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz. Esnaf kardeşlerimin karşılaştığı sorunları en aza indirmek adına farklı destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonraki dönemde de esnafımızı yalnız bırakmayacağız” değerlendirmesinde bulundu. Bakan Elvan dün ayrıca TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakan Elvan, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ekonomik reform gündemi ile iş gücü piyasamızın pandemi sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduk. Atacağımız adımları sosyal taraflarla istişare içinde belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çarklar dönüyor

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyeti de kabul eden Bakan Elvan, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Pandemi döneminin görünmeyen kahramanları, fabrikalarda alın teri döken emekçilerimiz oldu. Gıdadan hijyene, otomotivden makineye imalat sanayimizin neredeyse her alanında çarklar dönmeye devam etti. Üretimimiz, emekçilerimizin özverisi sayesinde hızını kaybetmedi. İşçilerimizin bizden beklentilerini ve gelecek dönem yol haritasını Türk-İş yönetimiyle birlikte ele aldık. Sayın Ergün Atalay ve beraberindeki heyete yapıcı yaklaşımları için teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm emekçi kardeşlerime selam ve saygılarımızı iletiyorum.”