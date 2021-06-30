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Ekonomi Bakan Elvan duyurdu: Destek sağlayacağız
Ekonomi

Bakan Elvan duyurdu: Destek sağlayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "İhracatı önceleyen uzun vadeli kredi destekleri sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 18:08:00 -
Bakan Elvan duyurdu: Destek sağlayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, pandemi kaynaklı küresel daralmaya dikkat çekerek merkez bankalarının piyasaya olağanüstü likidite verdiğinin altını çizdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TOBB Müşterek Konsey Toplantısı'nda konuşuyor. Bakan Elvan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Sizlerle bir araya gelmek, farklı sektörlerin görüşlerini dinlemek bizler için çok faydalı oluyor. TOBB en önemli paydaşlarımızdan birisidir. Küresel ekonomi geçen yıl 2. Dünya savaşı sonrası dönemin en şiddetli daralmalarından birine şahit oldu. Hem toplumların hem de ekonomilerin sağlığı pandemiden ciddi yara aldı.

Geldiğimiz noktada gelişmiş ülke merkez bankaları tarafından piyasaya olağanüstü miktarlarda likidite verildiğini biliyoruz. Pek çok ülkede bütçe açıkları borçluluk oranları rekor seviyeye ulaşmış durumda. Çok ciddi istihdam kayıpları yaşandı. Tarım ve sanayi emtialarında rekor seviyelerde yükselişler söz konusu. Bu durum kendini enflasyon tehdidi olarak ortaya koyuyor

Önümüzdeki en önemli ve en öncelikli sorun yüksek enflasyon. Fiyat istikrarı olmadan sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz. Merkez bankası sıkı para politikasındaki kararlı duruşunu sürdürdükçe başarı da gelecek. İhracatı önceleyen uzun vadeli kredi destekleri sağlayacağız.

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Yorumlar

İ. Keskin

Dolar 8.70 tl nin üzerinde. Dolarizasyonla mücadeleyi önceleseniz,Sayın Bakanımız.
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