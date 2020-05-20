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Bakan duyurdu! Türkiye ve Yunanistan'dan sürpriz hamle

Koronavirüs nedeniyle ara verilen turizm sektörünü yeniden ayağa kaldırma çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege Denizi için Yunanistan ile ortak bir tanıtım kampanyası düzenleneceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:44:00 -
Bakan duyurdu! Türkiye ve Yunanistan'dan sürpriz hamle

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Yunan mevkidaşı Haris Theoharis, yaptıkları telefon görüşmesinde, Ege Denizi için "ortak bir tanıtım kampanyası" düzenlenebileceğini ifade etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, koronavirüs vakalarındaki hızlı iyileşmelerin ardından normalleşme süreciyle turist trafiğini yeniden başlatmaya hazırlanırken, en çok ziyaretçi gönderen ülkelerle temaslar da sıklaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Sağlıklı Turizm Sertifikasyon" uygulamasının ardından önceki yıllarda Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen 70 ülkeye Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla niyet mektupları yollamıştı.

Bakan Ersoy da sınırların açılmasıyla en çok ziyaret edilen ülkeler arasında Türkiye’nin de yer alması için sürdürdüğü temaslar kapsamında, Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis ile telefonda görüştü.

Yakın gelecekte ve orta vadede insanların çok uzun mesafeli destinasyonları tercih etmeyeceklerinden hareketle, özellikle Avrupalı turistlerin bu süreçteki psikolojik etkiyle daha yakın yerlere yöneleceğinin belirtildiği görüşmede, Ege Denizi'nin güvenli bir destinasyon olarak öne çıkarılabileceği vurgulandı.

İki ülkede de vaka sayılarının hızla düzeldiğine ve haziranda kara, deniz ile hava hudut kapılarının açılabileceğine işaret edilen görüşmede, her iki bakan da Ege Denizi için ortak tanıtım kampanyasının yapılabileceğini dile getirdi.

Almanya ve Romanya Türkiye'yi bekliyor

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, geçen hafta da Almanya ve Romanya turizm pazarı için telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.

Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Thomas Bareiss ile yapılan görüşmede, Almanya'nın çok yakın bir tarihte her şeyi netleştireceği ve yurt dışı trafiğini başta AB ülkeleri olmak üzere yeniden başlatmak istediği vurgulanmıştı.

Avrupa Birliğinin kararlarını beklediklerini belirten Romanya Ekonomi, Enerji, İş ve Çevre Bakanı Virgil Daniel Popescu ise Türkiye'nin sınır kapılarını açmasını istediklerini ifade etmişti.

Bakan Ersoy da Popescu'ya, Türkiye'de artık durumun düzeldiğini, ülkenin sağlık altyapısının iyi olduğunu, yeni hastanelerin açıldığını, hazır olduklarını ve iki tarafın da istemesi halinde haziran itibarıyla mutabakat sağlayarak hava trafiğini başlatabileceklerini söylemişti.

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