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Gündem Bakan duyurdu! Deprem sonrası 3 kişi gözaltına alındı
Gündem

Bakan duyurdu! Deprem sonrası 3 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan 3 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 12:02:00 - 2020-10-31 12:40:46
Bakan duyurdu! Deprem sonrası 3 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, "(İzmir depremiyle ilgili sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar) Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, bu acılarımızı paylaşmak yerine nefret söylemi içinde olanlara gerekli soruşturmayı yapmaktadır. 10 ilde tahkikat yapılmış, 3 kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te gözaltına alınmıştır. Kimse kardeşliğimizi suistimal edemez. Bunu yapmak isteyenlere adalet izin vermeyecektir." dedi.

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