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Gündem Bakan duyurdu! 18-25 yaş arası gençlere ücretsiz verilecek
Gündem

Bakan duyurdu! 18-25 yaş arası gençlere ücretsiz verilecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 18-25 yaş arasındaki gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri "Müzekart GNS" vereceklerinin müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 10:42:00 - 2022-07-02 11:01:11
Bakan duyurdu! 18-25 yaş arası gençlere ücretsiz verilecek

İstanbul'da Türkiye'nin tüm şehirlerinden gençlerin kültür, sanat, spor, seyahat faaliyetlerine erişiminde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerin sosyalleşmelerini desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Genç Ne Sever" platformunun tanıtım toplantısına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu burada açıklamalarda bulundu.

18-25 yaş arası tüm gençlere ücretsiz

Bakan Kasapoğlu gençlere müjdeli haberi vererek şunları söyledi;

"Gençlik ve Spor Bakanlığı, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz Müzekart GNS dağıtacak. Hediye kartlar, gencnesever.com sitesinden alınabilecek" dedi.

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