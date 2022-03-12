Bakan Dönmez’den son dakika açıklaması ‘İsrail ile gideceğiz’

Bakan Dönmez, "Pazarlara giden en kısa, en ekonomik yol Türkiye'dir. Nisan ayında İsrail'e gideceğiz." dedi.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar:

İsrail'le iş birliği

"Uzunca bir aradan sonra 14 yıl aradan sonra ilk kez üst düzey temas sağlandı. Dışişleri ve Enerji Bakanımız gidecektir dedi Cumhurbaşkanımız. Herhalde nisan gibi olur."

Akkuyu nükleer santrali

"Nükleer santral projeleri eş zamanlı devam ediyor. Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımında herhangi bir aksama yok."

Karadeniz gazı

Bakan Dönmez, Karadeniz gazının 2023 Mart ayında Türkiye'ye ulaştırılacağını açıkladı. Dönmez ayrıca 4. sondaj gemisi için boruların ulaştığını da ifade etti.

Akaryakıt fiyatları

"Dünyada ham petrol fiyatları anormal derecede arttı. Bu alan Türkiye'nin yüzde 92 oranında ithal ettiği bir alan. Rusya'ya Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımlar ham petrol fiyatlarını çok yükseltti. Son bir buçuk yılda petrol varil fiyatları 40 dolardan 110 dolarlara kadar geldi. Umarım en kısa sürede küresel piyasalarda bir düzelme yaşanır."