Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı açıklaması: Arctic gemisi Türkiye'de! Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi...

Türkiye enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için azimle devam eden çalışmalarının meyvelerini almak üzere. Dünyanın en geniş sondaj ve sismik tarama filolarından birini oluşturun Türkiye mutlu sona çok yakın.

Açıklamayı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptı. Karadeniz gazı çalışmalarına bir gemi daha katıldı...

Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı açıklaması: Sakarya Gaz Sahası'nda kordon bağ hattını denizin tabanına döşeyecek gemi Türkiye'de

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz gazında bir adım daha geride kaldı. Her geçen gün hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Sakarya Gaz Sahası'nda kordon bağ hattını denizin tabanına döşeyecek ve büyük yapıları inşa edecek 'Arctic gemisi' Türkiye'de" ifadelerini kullandı. (DHA)

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi nerede?

Sakarya Gaz Sahası Zonguldak ilinin, Çaycuma İlçesinin yaklaşık 190 kilometre kuzeyinde ve deniz seviyesinden 2 bin 200 metre derinlikte bulunan Tuna-1 kuyusuyla ulaştığımız, birçok rezervden oluşan ve çok büyük miktarda doğal gaz rezervini barındıran bir saha. Türkiye'nin bu kapsamdaki en büyük adımı ise Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi. Karadeniz gazı çalışmaları tam hız devam ediyor.

İlginizi çekebilir → DUNKER: Türkiye'de bir ilk! Muadillerinden daha gelişmiş! TSK'ya teslim edildi, yurt dışına satışı planlanıyor → TIKLAYINIZ