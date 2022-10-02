DUNKER: Türkiye'de bir ilk! Muadillerinden daha gelişmiş! TSK'ya teslim edildi, yurt dışına satışı planlanıyor

EN TEHLİKELİ ANA HAZIRLAYAN SİMÜLATÖRLER- Meteksan Savunma Platform Simülatörleri Direktörü Göksenin Tümer, AA muhabirine, şirket olarak elektromekanik simülatör sistemlerine yönelik çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bugüne kadar Deniz Kuvvetleri için yara savunma simülatörü, yangın eğitim simülatörü geliştirdiklerini anlatan Tümer, bunların yurt dışına satışında da önemli noktaya geldiklerini ifade etti. Yara savunma simülatörünün, benzerleri içerisinde en çok ülke referansına sahip, ihracatta şirkete önemli katkılar sağlayan bir ürün haline geldiğini belirten Tümer, yangın eğitim simülatörüne yönelik olarak da sivil alanda kullanım amaçlı çalışmaları olduğunu, Akkuyu Nükleer Santrali için bir proje yürüttüklerini ve ihracat çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Tümer, bu simülatörlerin gerçekçi ortamlarda personelin hayatta kalmasına veya platformları kurtarmaya yönelik olduğunu dile getirerek, söz konusu simülatörlere son olarak DUNKER'ın eklendiğini kaydetti. DUNKER'ın savunma sanayisi anlamında Türkiye için yeni bir proje olduğunu, tamamen yerli ve milli olanaklarla geliştirildiğini vurgulayan Tümer, dünyada ise askeri ve sivil kullanım örnekleri bulunduğunu söyledi. Projenin bu yılın başında teslim edildiğini ve aktif olarak kullanıldığını ifade eden Tümer, bu alanda da önemli bir yurt dışı satış potansiyeli bulunduğuna değindi.