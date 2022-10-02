DUNKER: Türkiye'de bir ilk! Muadillerinden daha gelişmiş! TSK'ya teslim edildi, yurt dışına satışı planlanıyor

- TEKNOLOJİNİN YARDIMIYLA GERÇEKÇİ SENARYOLAR Tesisin Deniz Hava Komutanlığında bulunduğunu anlatan Tümer, şöyle konuştu: "Projelendirme aşamasından inşaat projelendirmesine, simülatör ekipmanlarının projelendirilmesi, üretilmesi daha sonra devreye alınması da dahil olmak üzere tümüyle anahtar teslim bir çalışma yaptık. Simülatör, büyük bir havuz barındıran bina içerisinde konuşlu. Yaklaşık 4 bin metrekarelik kapalı alanı olan bir simülatör binasından bahsediyoruz. Eğitimin gerçekleştirildiği havuz, çeşitli eğitim donanımları, teknik merkezler, alanlar ve ofislerin bulunduğu kısımlardan oluşuyor. Denize düşen helikopterden/mecburi iniş yapan uçaktan kaçma kurtulma eğitimini gerçekçi bir ortamda yapıyoruz. Helikopter benzetimimiz var. Bu, senaryolar çerçevesinde kontrollü şekilde suya düşüşte olduğu gibi suyun içerisine daldırılıyor ve iki yönde 180 dereceye kadar alabora oluyor. Personel de bu zor şartlarda su altından doğru prosedürleri kullanarak kurtulmaya çalışıyor. Eğitimin devamında da personelin kurtarma helikopteriyle alınması, can sallarına geçmeleri, gemi güvertesine tırmanmaları gibi tamamlayıcı senaryolar var. Ayrıca tesis içerisinde paraşütle suya inme, sığ sularda kaçma/kurtulma ön eğitimleri gibi eğitimler gerçekleştiriyoruz. Eğitimler tek başına ya da birbiriyle bağlantılı olarak farklı zorluk derecelerinde ayarlanabiliyor. Ortamı daha da gerçekçi hale dönüştürebilmek için dalga, rüzgar, yağmur üretimi ve ses efektleriyle fırtına ya da savaş ortamı benzetimleri gerçekleştirebiliyoruz. Bu sayede istediğimiz güçlük derecesinde gerçekçi bir ortam sağlamış oluyoruz."