  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bakan Dönmez'den "Dünya Madenler Günü" mesajı
Aktüel

Bakan Dönmez'den "Dünya Madenler Günü" mesajı

Dünya Madenciler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Anadolu coğrafyasının saklı cevherlerini emek ve alın teriyle gün yüzüne çıkaran siz madenci kardeşlerimin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 09:58:00 -
Bakan Dönmez'den "Dünya Madenler Günü" mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, madencilik sektöründe atılan adımların ülke ekonomisine kalıcı faydalar sağladığını belirterek, "Anadolu coğrafyasının saklı cevherlerini emek ve alın teriyle gün yüzüne çıkaran siz madenci kardeşlerimin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun. Maden ocaklarında şehit düşen madenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, Dünya Madenciler Günü için yaptığı yazılı açıklamada, madencilik sektöründe temel amacın Türkiye'deki teknolojinin yerlileştirilmesi ve madenlerin zenginleştirilerek ithalatın azaltılması olduğunu belirtti.

Dünyada üretimi yapılan 90 maden türünün 80'inin Türkiye'de bulunduğuna dikkati çeken Dönmez, şunları kaydetti:

"Madencilik faaliyetlerinin salgın döneminde kesintiye uğramadan büyük özverinizle çalışmalarınıza devam ettiğinizin ve aldığınız büyük sorumlulukların farkındayız. Geriye dönüp baktığımızda, madencilik sektörü ile ilgili attığımız tüm bu adımların ülke ekonomimizde kalıcı faydalar sağladığını görmekten son derece mutluyuz. Anadolu coğrafyasının saklı cevherlerini emek ve alın teriyle gün yüzüne çıkaran siz madenci kardeşlerimin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun. Maden ocaklarında şehit düşen madenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Altın alın, toprak için son şans' demişti! Kaan Sarıaydın’ın son uyarısı bomba: Yapmayın, üzülürsünüz
Ekonomi

'Altın alın, toprak için son şans' demişti! Kaan Sarıaydın’ın son uyarısı bomba: Yapmayın, üzülürsünüz

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında 'Altın alın, toprak için son şans' uyarısında bulunan stratejist Kaan Sarıaydın bu k..
ABD medyası yazdı: Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kaldılar
Teknoloji

ABD medyası yazdı: Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kaldılar

Ukrayna-Rusya arasında yaşanan Donbass kriziyle ilgili çarpıcı bir analiz yayınlayan Amerikan Forbes dergisi, Ukrayna ordusunun envanterinde..
Hamsinin gözünü yerseniz... Çok kişi bu detayı bilmiyor
Sağlık

Hamsinin gözünü yerseniz... Çok kişi bu detayı bilmiyor

Balığın eti kadar faydalı olan başka kısımları da var. Bunlar kılçığı, kuyruğı ve gözü olarak sayılabilir. Özellikle balığın gözü tüketilir ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay