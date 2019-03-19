Bakan Dönmez: Sessiz bir devrim yaşanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'de hem elektrik hem doğal gazda arz güvenliği sorunu kalmadı. Üretimimiz talebimizin üstünde. 32 bin megavattan 89 bin megavata kadar kurulu gücümüz var. Sırf elektrik sektöründe son 15 yılda üretim, iletim ve dağıtım dahil 100 milyar dolarlık yatırım gerçekleşti." dedi.

Türkiye’de elektrik tarafında ciddi işler yapıldığını dile getiren Bakan Dönmez, zaman zaman elektrik arz yetersizliği dolayısıyla elektrikte kesinti ve kısıntı uygulandığı dönemler olduğunu dile getirdi.

Dönmez, "Hamdolsun artık Türkiye'de hem elektrik hem doğal gazda arz güvenliği sorunu kalmadı. Üretimimiz talebimizin üstünde. 32 bin megavattan 89 bin megavata kadar kurulu gücümüz var. Sırf elektrik sektöründe son 15 yılda üretim, iletim ve dağıtım dahil 100 milyar dolarlık yatırım gerçekleşti. Bu yatırımı gerçekleştirenlerin bir kısmının temsilcilerinin bir kısmı da bugün burada. Çoğu da özel sektör. Niye? Türkiye’deki istikrara, hukuk güvenliğine, piyasa güvenliğine inandıkları için bu yatırımları yaptılar. Biz de onları mahcup etmedik, yanıltmadık. İnşallah aynı kararlılıkla yatırım ortamının iyileşmesi için ne gerekiyorsa da yapmaya devem edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Doğal gazda sessiz bir devrim yaşandığını belirten Dönmez, şunları söyledi:

“2000’li yılların başında Türkiye'de sadece 5 büyükşehirde doğal gaz kullanılırken bugün 81 ilin tamamına da doğal gazı ulaştırmış durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Batıda ne varsa doğuda da o olacak, Anadolu’da da o olacak.' sözü doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. 81 il dile kolay. 510 tane il, ilçe ve belde merkezine doğal gazı götürmüşüz. Şu anda ülke nüfusunun yaklaşık 50 milyonu kadarı doğal gazı kullanıyor. Bir 8-10 milyon kadar da vatandaşın evinin önüne kadar doğal gazı götürmüşüz. Doğal gaz kullanımına geçmeyen vatandaşımız var. 82 milyonluk nüfusa sahip bir ülkeyi, Avrupa’daki emsal ülkelerle karşılaştırıldığında doğal gaz yaygınlığıyla bir çok ülkeden ileride olduğunu göreceksiniz.”

"Afyonkarahisar’daki mermer sektörü bunun en büyük örneği"

Dönmez, Türkiye’deki elektrik ve doğal gazdaki özel sektörün artık başarısının yurt dışına da taşıması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin ekonomisi kapalı bir ülke olmaktan çıktığına dikkati çeken Dönmez, "Dünyanın dört bir tarafından müteahhitlerimiz, ürün hizmet sağlayıcılarımız elinde çanta kapı kapı dolaşıyorlar. Ürün ve hizmetlerini pazarlamak için. Nitekim Afyonkarahisar'daki mermer sektörü bunun en büyük örneği. Dünya çapında kaliteli mermerimizi, dünyanın pek çok ülkesine rahatlıkla satabiliyoruz, pazarlayabiliyoruz." diye konuştu.

"Maden sektöründe de kurallı bir sisteme gidiyoruz"

Dönmez, madencilik konusunda Türkiye’nin potansiyelinin çok yüksek olduğunu ancak bunun fark edilmediğini savundu.

Atadan babadan kalma işletme ve ruhsatlardan dolayı yeterli sermayenin olmadığı küçük ölçekli işletmelerin olduğunu belirten Dönmez, şöyle devam etti:

"Ancak bizim beklentimiz, bu ölçekleri daha da büyütmek orta ve büyük ölçekli işletmeler haline getirmek. Ben bu potansiyeli görüyorum. Özellikle modern ve güvenli işletmecilik açısından kurumsallaşmak zorundayız. Maden sektöründe de kurallı bir sisteme doğru gidiyoruz. Bir çevrim ve dönüşüm içerisindeyiz. Buna ayak uyduramayanların piyasada kalma şansı yok. Onun için yasalarımızı ve yönetmeliklerimizi açın zamanında iyi okuyun ve ona uygun hareket edin."

Bakan Dönmez, daha sonra bakanlığının Afyonkarahisar'a yaptığı yatırımları anlattı. Program daha sonra soru cevap şeklinde basına kapalı olarak devam etti.