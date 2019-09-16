Bakan Dönmez, Rusya’da yüksek lisans yapıp Akkuyu NGS’de çalışacak öğrencilerle buluştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi’nde (SPbPU) Nükleer Enerji alanında yüksek lisans öğrenimi görmek üzere Rusya’ya gidecek olan öğrencilerle buluştu.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) inşası ve işletimi için ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik eğitim programı kapsamında SPbPU’da “Isıl Güç Mühendisliği ve Isı Teknolojileri” ile “Elektrik Mühendisliği ve Elektrik Teknolojisi” alanlarında yüksek lisans öğrenimi görecek 22 Türk öğrenci ile Ankara’da toplantı düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Nükleer Enerji ve Uluslararası Proje Uygulama Genel Müdürü İbrahim Halil Dere ile Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Anastasia Zoteeva katıldı.

“Öğrencilerimiz, santral açılmadan önce bu büyük projede çalışmış olacaklar”

Bakan Dönmez, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin, üretiminde hala yüzde 40-50 arasında dışa bağımlı olduğunu söyleyerek, “Birincil enerji kaynakları açısından baktığımızda ise bu oran neredeyse yüzde 75’lere kadar bağımlı olduğumuzu gösteriyor. Yerli kaynaklardan kullanacağımız enerjiyi artırmak zorundayız. Bizim için nükleer enerji güç, teknoloji, medeniyet ve gelişmişlik göstergesidir. Bu yıl ilk defa 13’ü ‘Isı Enerjisi’, 9’u ise ‘Elektrik Enerjisi’ olmak üzere toplamda 22 öğrencimizi St. Petersburg’taki Büyük Petro Politeknik Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine göndermiş oluyoruz. Öğrencilerimiz eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkemize dönerek santral açılmadan önce bu büyük projede çalışmış olacaklar. Bu proje, hem Türkiye hem de Rusya için çok saygın bir projedir. Öğrencilerimiz alacakları eğitim ile ülkemizde yeni bir yüksek teknoloji sektörünün oluşmasında büyük rol oynayacaklardır” dedi.

“Nükleer teknoloji alanında bilgi ve deneyim sahibi seçkin kişiler olacaklar”

Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Zoteeva da Rusya’da alınan eğitimin önemini vurgulayarak, “Yükseköğrenim, meslek hayatının sadece başlangıcını teşkil ediyor. Türkiye’yi temsil eden gençler, alacakları eğitim ile dünyada talep gören yüksek teknoloji sektörüne girme imkanı elde ediyorlar. Bu programla öğrenciler sadece sınıflarda öğrenim görmekle kalmayacak, Rusya’daki NGS’lerde staj yaparak, meslektaşlarının tecrübelerinden doğrudan faydalanacak ve en önemlisi,nükleer teknoloji alanında bilgi ve deneyim sahibi seçkin kişiler olacaklar” diye konuştu.

“Türkiye’nin nükleer enerji sektöründe çalışma şansı elde edebileceğim için çok mutluyum”

Rusya’da yüksek lisans öğrenimi görecek olan öğrencilerden Çukurova Üniversitesi öğrencisi Tuğçe Kurt ise “Nükleer enerji, enerji sektörünün en avantajlı ve hızlı gelişen alanlarından biridir. Ülkemizin değişen iklim koşullarına bağlı kalmaksızın elektrik üretebilen kaynaklara olan ihtiyacı nükleer enerji ile karşılanacaktır. Türkiye, nükleer enerji projelerini gerçekleştirdikçe nükleer enerji mühendisliği talep edilen bir meslek haline gelecektir. Türkiye’de makine mühendisliği eğitimini aldım ve bilgi birikimimi genişleterek Türkiye’nin nükleer enerji sektöründe çalışma şansı elde edebileceğim için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

450 öğrenci arasından seçildiler

Yüksek lisans programına gönderilecek 22 Türk öğrenci, Akkuyu Nükleer A.Ş., SPbPÜ, Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği ve Rossotrudnichesto temsilcileri tarafından yapılan giriş sınavı ile 450 öğrenci arasından seçildi. Söz konusu program ile yüksek lisans öğrencileri iki yıl boyunca, 1899 yılında kurulan ve Rusya’nın en iyi teknik üniversitelerinden biri olan St. Petersburg Politeknik Üniversitesi’nin tarihi kampüsünde eğitim görecekler. Nobel ödüllü Pyotr Kapitsa, Nikolai Semyonov ve Zhores Alferov dahil, önde gelen Rus bilim adamlarının görev yaptığı üniversite, bilim ve teknoloji altyapısı ile ön plana çıkıyor. Yüksek lisans eğitim dili İngilizce olarak belirlenmiş olup, Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin talebi üzerine programa ek dersler konularak öğrencilerin Rusça öğrenmesi de sağlanacak.