  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Dönmez açıkladı! 'Karadeniz'in Fatih'i sondaja başladı
Gündem

Bakan Dönmez açıkladı! 'Karadeniz'in Fatih'i sondaja başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 19:09:00 -
Bakan Dönmez açıkladı! 'Karadeniz'in Fatih'i sondaja başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladığını bildirdi.

'Fatih' yeni sondajına başladı

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz’in Fatih’i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere." ifadelerini kullandı.

Fatih sondaj gemisi, 5 Nisan'da Filyos Limanı'ndan ayrılarak Kuzey Sakarya Sahası'ndaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıkmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
EDHO oyuncusu Oktay Kaynarca resmen açıkladı! Kurtlar Vadisi Kaos bombası
Medya

EDHO oyuncusu Oktay Kaynarca resmen açıkladı! Kurtlar Vadisi Kaos bombası

Seneler önce Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakterini oynayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Oktay Kaynarca'dan bomba bir..
Uzman isim Fransızlara böyle ayar verdi
Gündem

Uzman isim Fransızlara böyle ayar verdi

Bir Fransız televizyon kanalına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Sirene, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu söyle..
Çin ve Türkiye'den sonra Rusya da açıkladı! Başlıyoruz
Ekonomi

Çin ve Türkiye'den sonra Rusya da açıkladı! Başlıyoruz

Çin ve Türkiye'nin ardından Rusya da dijital para için adımını attı. Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, üretecekleri..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay