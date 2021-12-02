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Aktüel Bakan Derya Yanık’tan DEVA’ya öneri: Araştırıp öğrenin
Aktüel

Bakan Derya Yanık’tan DEVA’ya öneri: Araştırıp öğrenin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eski Ak Partili Selma Aliye Kavaf'ın zaten yapılan işleri "yeni proje" gibi anlatmasına tepki göstererek Deva Partisi Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcılarına öneride bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 20:14:00 - 2021-12-02 20:15:23
Bakan Derya Yanık’tan DEVA’ya öneri: Araştırıp öğrenin

 yeniakit  Ankara 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, DEVA Partisi Sosyal Politikalar Başkanı Selma Aliye Kavaf'a tepki gösterdi. AK Parti'den DEVA Partisi'ne geçen eski Bakan Kavaf'ın "Sosyal yardımların hak temelli, hızlı, adaletli ve insanlık onurunu zedelemeyecek bir şekilde sunulmasını sağlayacağız" açıklamasına ilişkin Bakan Yanık sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Deva Partisi Genel Başkanını ve Genel Başkan Yardımcısını bilgilendirecek kadroların noksanlığından olsa gerek, yürürlükteki sosyal hizmetlerimizi ve hizmet anlayışımızı vaat diye sunuyorlar. Bil(me)diğiniz yanıldığınıza yetmiyor. Yapılıyor bu hizmetler, araştırınız, öğreniniz” dedi.

"Yapılan projeleri yeniymiş gibi anlattı"

Selma Aliye Kavaf katıldığı bir programda; "Biz sosyal yardımları ve sosyal hizmetleri sosyal güvenlik sistemiyle uyumlu hale getireceğiz. Öncelikle bunları tek bir çatı altında toplayacağız. Vatandaşlarımızı gelir testinden geçirerek sosyal yardıma ihtiyaç duyan ve ihtiyaç duyma potansiyeli olan yani sınırda olan vatandaşlarımızı tespit etmek suretiyle bu vatandaşlarımızı bir veri tabanı oluşturarak bu veri tabanı üzerinden sosyal güvenlik şemsiyesi altına alacağız." demişti.

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