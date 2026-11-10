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Yerel Bakan Çiftçi, yeni atanan kaymakamları kabul etti
Yerel

Bakan Çiftçi, yeni atanan kaymakamları kabul etti

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Bakan Çiftçi, yeni atanan kaymakamları kabul etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, görevlerine yeni atanan 111. Dönem mülki idare amirlerini bakanlık makamında ağırlayarak tebriklerini iletti.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kabule ilişkin şunları yazdı: "Dün atama heyecanlarına ortak olduğumuz 111. Dönem Kaymakamlarımızı bugün Bakanlığımızda kabul ettik. Kaymakamlık; makamdan önce mesuliyeti, yetkiden önce hizmeti esas alan bir gönül seferberliğidir. Genç meslektaşlarımızın asıl mektebi; masa başı değil, sahanın bereketi ve Anadolu insanımızın engin irfanıdır. Makamlar ve görev yerleri değişir; ancak milletimizin gönlünde bırakılan güzel izler baki kalır. Kaymakamlarımızın; kapılarını ve gönüllerini vatandaşlarımıza daima açık tutacaklarına, kimsesizlerin kimsesi olacaklarına, halkımızın duasını ve Hakk'ın rızasını kazanmayı en büyük şeref bileceklerine yürekten inanıyorum. Vatanımızın dört bir yanına hizmet aşkıyla revan olan 111. Dönem Kaymakamlarımıza yeni görev yerlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. Yolları ve bahtları açık, kararları isabetli, aziz milletimize hizmetleri bereketli olsun."

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