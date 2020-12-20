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Gündem Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'e tavsiye
Gündem

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'e tavsiye

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'e başkalarından yardım istemeyi ve Yunan halkının itibarını zedelemeyi bırakmasını tavsiye etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 23:06:00 -
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'e tavsiye

Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ın Twitter'dan paylaştığı makalesine verdiği yanıtta, "Sevgili Niko, işte yeni yıl için dostça bir tavsiye: Başkalarından yardım istemeyi ve Yunan halkının itibarını zedelemeyi bırak. 2021 yılı, doğrudan, samimi ve ciddiyetle konuşarak farklılıklarımızı adil şekilde ele aldığımız bir yıl olsun." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, paylaşımında, Avrupa ülkelerinin, Türkiye'ye yönelik silah ambargosu konusunu defalarca Avrupa Birliği (AB) gündemine taşıdıklarını savunarak, "ABD'nin NATO bütünlüğünü sabote ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım uyguladığını" iddia etmişti.

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