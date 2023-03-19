Bakan Çavuşoğlu'ndan taziye telefonu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Ekvador'da meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle mevkidaşı Juan Carlos Holguin ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Ekvador Dışişleri Bakanı Holguin'ı telefonla aradı.
Çavuşoğlu, 6,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle mevkidaşı Holguin'e "geçmiş olsun" dileklerini ve taziyelerini iletti.
Ekvador'un Balao kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda dün 6,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Depremde şimdiye kadar 13 kişinin hayatını kaybettiği ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.
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