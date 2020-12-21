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Gündem Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik telefon görüşmesi
Gündem

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik telefon görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 21:53:00 -
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik telefon görüşmesi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell telefon görüşmesi yaptı.

Kaynaklar, görüşmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinin takibi için yapıldığını kaydetti.

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