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Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin'e destek mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden "Nakba72" etiketiyle yaptığı paylaşımla Filistinlilere destek verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:15:00 -
Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin'e destek mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistinliler için bir destek mesajı paylaştı.

Çavuşoğlu, Twitter'dan "Nakba72" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Filistin'deki işgal ve zulüm siyasetine, hukuksuz ilhak girişimlerine ve ölü doğmuş sözde barış planlarına karşı, Filistinli kardeşlerimizin onurunu, kurtuluşunu ve istiklalini savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, mesajını Arapça ve Türkçe paylaştı.

 

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